В Україні подорожчав популярний овоч, який зараз купують усі

В Україні на ринку через збільшення попиту на тепличні огірки напередодні новорічних свят зросли ціни. На цьому тижні вартість тепличних огірків в середньому зросла на 10%.

Які ціни на огірки

Сьогодні продавці готові продавати огіроки за 55-65 грн/кг.

Зростання цін спровоковане подорожчанням огірка у Туреччині, яка на цей час виступає фактично єдиним постачальником цієї продукції на український ринок.

Також постачання турецького огірка є досить малооб’ємним і нестабільним, що також впливає на ціни.

Аналітики повідомляють, що сьогодні огірок в Україні пропонується до продажу фактично за тими ж цінами, що й рік тому.

Скільки коштують інші овочі

За даними сайту Мінфін, станом на 29 грудня, ціни на овочі в Україні такі: