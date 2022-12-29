В Україні подорожчав популярний овоч, який зараз купують усі
В Україні на ринку через збільшення попиту на тепличні огірки напередодні новорічних свят зросли ціни. На цьому тижні вартість тепличних огірків в середньому зросла на 10%.
Про це повідомляє EastFruit.
Які ціни на огірки
Сьогодні продавці готові продавати огіроки за 55-65 грн/кг.
Зростання цін спровоковане подорожчанням огірка у Туреччині, яка на цей час виступає фактично єдиним постачальником цієї продукції на український ринок.
Також постачання турецького огірка є досить малооб’ємним і нестабільним, що також впливає на ціни.
Аналітики повідомляють, що сьогодні огірок в Україні пропонується до продажу фактично за тими ж цінами, що й рік тому.
Скільки коштують інші овочі
За даними сайту Мінфін, станом на 29 грудня, ціни на овочі в Україні такі:
- молода капуста - 36,13 грн/кг;
- картопля - 9,94 грн/кг;
- цибуля біла - 82,90 грн/кг;
- морква - 25,15 грн/кг;
- перець болгарський жовтий - 143,60 грн/кг;
- помідори червоні - 80,67 грн/кг;
- буряк - 12,19 грн/кг;
- часник - 117, 66 грн/кг;
- кріп - 41,10 грн/100 г;
- петрушка - 33,50 грн/100 г.
Нещодавно ми повідомляли, що в Україні помітно подешевшала цибуля. Ціна впала на 13%.
Також ми писали, які продукти в Україні подорожчали найбільше з 24 лютого.