Стало відомо, які продукти в Україні подорожчали найбільше з 24 лютого

Ціни на продукти в Україні дуже зросли після повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого 2022 року. Особливо це стосується деяких видів товарів.

Що подорожчало із провізії найбільше розповіли на сайті Мінфіну.

Які продукти подорожчали найбільше

Зазначається, що інфляція у листопаді зросла на 0,7%. Так, з березня по листопад ціни на продукти харчування злетіли на 22,2%.

На скільки відсотків подорожчали продукти:

риба - 45,5%,

яйця - 80,7%,

овочі - 49,7%,

фрукти - 70,5%,

цукор - 32,9%,

макарони - 27,5%,

олія - 25,7%,

м'ясо - 24,4%,

кисломолочний сир - 22,6%.

Судячи зі статистики, рекордсменами з подорожчання стали яйця, овочі, фрукти та риба.

Зазначимо, що експерти прогнозують подальше зростання цін у країні, оскільки воєнні дії не припиняються.

Подорожчання яких продуктів чекати українцям?

Зокрема, як кажуть експерти, вже навесні в Україні зростуть ціни на деякі овочі.

Причина проста: значні витрати на зберігання та ризики перебоїв із постачанням електроенергії.

Будуть дорожчати всі овочі, крім картоплі і продуктів борщового набору.

Також навесні може спостерігатися дефіцит цибулі, адже цього року врожаю було замало, бо основні райони його виробництва ще окуповані.

Відповідно, цибуля теж може значно здорожчати в Україні вже на початку наступного року.