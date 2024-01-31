Українцям розповіли, чи потрібно сплачувати "благодійні внески" у пологовому

Що варто знати

Медична допомога при пологах є безоплатною в тих пологових будинках та медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я за відповідним пакетом.

Незалежно від того, де ваша реєстрація чи фактичне місце проживання. Ви можете проживати в одному районі міста, а для пологів вибрати пологовий будинок в іншому районі.

Також ви можете бути зареєстрованими, наприклад, на півдні України, але якщо обставини складаються так, що вам зручніше народжувати в медзакладі, розташованому на заході України - це ваше право.

Програма медгарантій покриває пологи незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером або партнеркою в лікарні, чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення.

Які послуги безкоштовні при пологах

У межах пакету "Медична допомога при пологах" безоплатними для пацієнтів є такі медичні послуги: