Украинцам рассказали, нужно ли платить "благотворительные взносы" в роддоме

Что следует знать

Медицинская помощь при родах бесплатна в роддомах и медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья по соответствующему пакету.

Независимо от того, где ваша регистрация или фактическое место жительства. Вы можете проживать в одном районе города, а для родов выбрать роддом в другом районе.

Также вы можете быть зарегистрированы, например, на юге Украины, но если обстоятельства складываются так, что вам удобнее рожать в медучреждении, расположенном на западе Украины - это ваше право.

Программа медгарантий покрывает роды независимо от того, решает ли женщина рожать вместе с партнером или партнершей в больнице, или ограничивается исключительно присутствием персонала родильного отделения.

Какие услуги бесплатны при родах

В рамках пакета "Медицинская помощь при родах" бесплатными для пациентов являются следующие медицинские услуги: