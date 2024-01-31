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Украинцам рассказали, нужно ли платить "благотворительные взносы" в роддоме

Нужно ли платить "благотворительные взносы" в роддоме (колаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда в роддоме заставляют оплатить благотворительные взносы. Однако этого делать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья.

Что следует знать

Медицинская помощь при родах бесплатна в роддомах и медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья по соответствующему пакету.

Независимо от того, где ваша регистрация или фактическое место жительства. Вы можете проживать в одном районе города, а для родов выбрать роддом в другом районе.

Также вы можете быть зарегистрированы, например, на юге Украины, но если обстоятельства складываются так, что вам удобнее рожать в медучреждении, расположенном на западе Украины - это ваше право.

Программа медгарантий покрывает роды независимо от того, решает ли женщина рожать вместе с партнером или партнершей в больнице, или ограничивается исключительно присутствием персонала родильного отделения.

Какие услуги бесплатны при родах

В рамках пакета "Медицинская помощь при родах" бесплатными для пациентов являются следующие медицинские услуги:

  • медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой
  • партнерские роды
  • проведение ургентного или планового кесарева сечения
  • мониторинг состояния роженицы и плода
  • снижение ощущения боли - анальгетики, эпидуральная или спинальная аналгезия
  • анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств и акушерских процедур
  • лабораторные и инструментальные исследования 24/7
  • забор образца крови для серологического исследования на ВИЧ и сифилис у ребенка
  • вакцинация младенца согласно календарю профилактических прививок
  • консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания
  • оказание психологической поддержки
  • питание в условиях стационара

Ранее гинеколог рассказывала, что обязательно нужно сделать после родов.

Также мы писали, что взять собой в роддом во время войны.

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