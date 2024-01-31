Украинцам рассказали, нужно ли платить "благотворительные взносы" в роддоме
Бывают случаи, когда в роддоме заставляют оплатить благотворительные взносы. Однако этого делать не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья.
Что следует знать
Медицинская помощь при родах бесплатна в роддомах и медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья по соответствующему пакету.
Независимо от того, где ваша регистрация или фактическое место жительства. Вы можете проживать в одном районе города, а для родов выбрать роддом в другом районе.
Также вы можете быть зарегистрированы, например, на юге Украины, но если обстоятельства складываются так, что вам удобнее рожать в медучреждении, расположенном на западе Украины - это ваше право.
Программа медгарантий покрывает роды независимо от того, решает ли женщина рожать вместе с партнером или партнершей в больнице, или ограничивается исключительно присутствием персонала родильного отделения.
Какие услуги бесплатны при родах
В рамках пакета "Медицинская помощь при родах" бесплатными для пациентов являются следующие медицинские услуги:
- медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой
- партнерские роды
- проведение ургентного или планового кесарева сечения
- мониторинг состояния роженицы и плода
- снижение ощущения боли - анальгетики, эпидуральная или спинальная аналгезия
- анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств и акушерских процедур
- лабораторные и инструментальные исследования 24/7
- забор образца крови для серологического исследования на ВИЧ и сифилис у ребенка
- вакцинация младенца согласно календарю профилактических прививок
- консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания
- оказание психологической поддержки
- питание в условиях стационара
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