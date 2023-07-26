Українцям розповіла, за що не потрібно платити в лікарнях під час надзвичайних ситуацій

Кожен з нас може опинитись у ситуації, коли комусь із людей на вулиці необхідна допомога після надзвичайної ситуації. Саме від правильного алгоритму дій буде залежати стан потерпілого. Також варто знати, за які послуги у лікарнях не потрібно платити.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
Фахівці розповіли про пакет "Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях".
Заклади, які укладають договори за цим пакетом мають бути готовими у будь-який момент до масового прийому пацієнтів під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Зокрема, в таких лікарнях має бути окрім приймального відділення резервні приміщення, достатня кількість медичного персоналу, ліжок в палатах інтенсивної терапії та обладнання.
Люди можуть отримати допомогу з травмами, політравмами, ураженнями хімічного та радіаційного характеру, отруєнням та інфекційним захворюванням.
Отримати медичні послуги безкоштовно можна за е-направленням сімейного або лікуючого лікаря, у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги, а також при самозверненні.
Пацієнти мають право отримати такі безкоштовні медичні послуги:
Безкоштовна допомога надається лише за направлення лікаря, але у невідкладному стані не непотрібне.
Під час операцій такі послуги є безкоштовними:
Важливо, якщо у пацієнта вимагатимуть гроші - потрібно подати скаргу. Спочатку слід звернутися до керівника медзакладу. Якщо це не допомагає - до місцевого департаменту охорони здоровʼя.
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