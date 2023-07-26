Українцям розповіла, за що не потрібно платити в лікарнях під час надзвичайних ситуацій

Що варто знати

Фахівці розповіли про пакет "Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях".

Заклади, які укладають договори за цим пакетом мають бути готовими у будь-який момент до масового прийому пацієнтів під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Зокрема, в таких лікарнях має бути окрім приймального відділення резервні приміщення, достатня кількість медичного персоналу, ліжок в палатах інтенсивної терапії та обладнання.

Люди можуть отримати допомогу з травмами, політравмами, ураженнями хімічного та радіаційного характеру, отруєнням та інфекційним захворюванням.

Отримати медичні послуги безкоштовно можна за е-направленням сімейного або лікуючого лікаря, у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги, а також при самозверненні.

Які послуги безкоштовні

Пацієнти мають право отримати такі безкоштовні медичні послуги:

всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування

забезпечення медикаментозної терапії та профілактики, лікування болю

залучення медичних спеціалістів інших закладів та рівнів

киснева терапія та респіраторна підтримка

проведення інтенсивної терапії у випадку виникнення у пацієнтів загрозливих для життя станів

цілодобове лікарське та медсестринське спостереження

направлення в інші медичні заклади

харчування в стаціонарі

Допомога під час хірургічної операції

Безкоштовна допомога надається лише за направлення лікаря, але у невідкладному стані не непотрібне.

Під час операцій такі послуги є безкоштовними:

первинний огляд

необхідні супутні аналізи та дослідження - лабораторні обстеження (загальноклінічний аналіз крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження) та інструментальні (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та ін.)

оперативне втручання та анестезія

інтенсивна терапія при потребі

післяопераційний догляд

харчування

Важливо, якщо у пацієнта вимагатимуть гроші - потрібно подати скаргу. Спочатку слід звернутися до керівника медзакладу. Якщо це не допомагає - до місцевого департаменту охорони здоровʼя.