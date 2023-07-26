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Українцям розповіла, за що не потрібно платити в лікарнях під час надзвичайних ситуацій

Які послуги безкоштовні під час надзвичайних ситуацій (фото: Getty Image)
Автор: Тетяна Самарук

Кожен з нас може опинитись у ситуації, коли комусь із людей на вулиці необхідна допомога після надзвичайної ситуації. Саме від правильного алгоритму дій буде залежати стан потерпілого. Також варто знати, за які послуги у лікарнях не потрібно платити.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.

Що варто знати

Фахівці розповіли про пакет "Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях".

Заклади, які укладають договори за цим пакетом мають бути готовими у будь-який момент до масового прийому пацієнтів під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Зокрема, в таких лікарнях має бути окрім приймального відділення резервні приміщення, достатня кількість медичного персоналу, ліжок в палатах інтенсивної терапії та обладнання. 

Люди можуть отримати допомогу з травмами, політравмами, ураженнями хімічного та радіаційного характеру, отруєнням та інфекційним захворюванням.

Отримати медичні послуги безкоштовно можна за е-направленням сімейного або лікуючого лікаря, у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги, а також при самозверненні.

Які послуги безкоштовні

Пацієнти мають право отримати такі безкоштовні  медичні послуги:

  • всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження
  • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування
  • забезпечення медикаментозної терапії та профілактики, лікування болю
  • залучення медичних спеціалістів інших закладів та рівнів
  • киснева терапія та респіраторна підтримка
  • проведення інтенсивної терапії у випадку виникнення у пацієнтів загрозливих для життя станів
  • цілодобове лікарське та медсестринське спостереження
  • направлення в інші медичні заклади
  • харчування в стаціонарі

Допомога під час хірургічної операції

Безкоштовна допомога надається лише за направлення лікаря, але у невідкладному стані не непотрібне.

Під час операцій такі послуги є безкоштовними:

  • первинний огляд
  • необхідні супутні аналізи та дослідження - лабораторні обстеження (загальноклінічний аналіз крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження) та інструментальні (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та ін.) 
  • оперативне втручання та анестезія
  • інтенсивна терапія при потребі
  • післяопераційний догляд
  • харчування

Важливо, якщо у пацієнта вимагатимуть гроші - потрібно подати скаргу. Спочатку слід звернутися до керівника медзакладу. Якщо це не допомагає - до місцевого департаменту охорони здоровʼя. 

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