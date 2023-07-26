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Украинцам рассказали, за что не нужно платить в больницах во время чрезвычайных ситуаций

Какие услуги бесплатны во время чрезвычайных ситуаций (фото: Getty Image)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда кому-то из людей на улице необходима помощь после чрезвычайной ситуации. Именно от правильного алгоритма действий будет зависеть состояние потерпевшего. Также следует знать, за какие услуги в больницах не нужно платить.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Что следует знать

Специалисты рассказали о пакете "Готовность заведения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях".

Заведения, заключающие договора по этому пакету, должны быть готовы в любой момент к массовому приему пациентов при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В частности, в таких больницах должны быть кроме приемного отделения резервные помещения, достаточное количество медицинского персонала, коек в палатах интенсивной терапии и оборудования.

Люди могут получить помощь с травмами, политравмами, поражениями химического и радиационного характера, отравлением и инфекционными заболеваниями.

Получить медицинские услуги бесплатно можно по э-направлению семейного или лечащего врача, в случае доставки бригадой экстренной медицинской помощи, а также при самообращении.

Какие услуги бесплатны

Пациенты имеют право получить следующие бесплатные медицинские услуги:

  • все необходимые лабораторные и инструментальные исследования
  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
  • обеспечение медикаментозной терапии и профилактики, лечения боли
  • привлечение медицинских специалистов других учреждений и уровней
  • кислородная терапия и респираторная поддержка
  • проведение интенсивной терапии в случае возникновения у пациентов угрожающих жизни состояний
  • круглосуточное врачебное и медсестринское наблюдение
  • направление в другие медицинские учреждения
  • питание в стационаре

Помощь во время хирургической операции

Бесплатная помощь предоставляется только при направлении врача, но в неотложном состоянии не требуется.

Во время операций такие услуги бесплатны:

  • первичный осмотр
  • необходимые сопутствующие анализы и исследования - лабораторные обследования (общеклинический анализ крови и мочи, бактериологические, цитологические исследования) и инструментальные (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и др.)
  • оперативное вмешательство и анестезия
  • интенсивная терапия при необходимости
  • послеоперационный уход
  • питание

Важно, если у пациента потребуют деньги - нужно подать жалобу. Сначала следует обратиться к руководителю медучреждения. Если это не помогает - в местный департамент здравоохранения.

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