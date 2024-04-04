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Українцям розказали, за яку процедуру для онкохворих не треба платити

Фото: За яку процедуру онкохворим не треба платити (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Променева терапія для хворих на онкологію пацієнтів є безкоштовною, всупереч міфу, що за це треба платити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на НСЗУ.

Що треба знати пацієнтам

Променева терапія, включно з ліками та медвиробами для радіотерапії, безоплатна для пацієнтів із підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.

Для лікування у Програмі медичних гарантій передбачено пакет “Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах”. 

Підставами для безоплатного лікування є:

  • встановлений діагноз новоутворення; 
  • направлення лікуючого лікаря; 
  • переведення з іншого медзакладу чи підрозділу лікарні. 

Лікування включає в себе необхідні консультації, терапію, обстеження, ліки та медвироби (визначені Національним переліком, закуплені МОЗ і за рахунок інших програм).

Таких лікарень 35. Знайти лікарню можна на сайті НСЗУ на дашборді або зателефонувавши до контакт-центру за номером 16-77.

Що таке променева терапія

Променева терапія призначена для лікування злоякісних та доброякісних пухлин, а також метастазів раку. Її також називають радіотерапевтичним лікуванням або радіотерапією. Техніка застосування полягає у використанні високоенергетичних променів для локального знищення ракових клітин. 

Нагадаємо, що лікар назвав топ непотрібних ліків для українців.

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