Українцям розказали, за яку процедуру для онкохворих не треба платити

Що треба знати пацієнтам

Променева терапія, включно з ліками та медвиробами для радіотерапії, безоплатна для пацієнтів із підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.

Для лікування у Програмі медичних гарантій передбачено пакет “Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах”.

Підставами для безоплатного лікування є:

встановлений діагноз новоутворення;

направлення лікуючого лікаря;

переведення з іншого медзакладу чи підрозділу лікарні.

Лікування включає в себе необхідні консультації, терапію, обстеження, ліки та медвироби (визначені Національним переліком, закуплені МОЗ і за рахунок інших програм).

Таких лікарень 35. Знайти лікарню можна на сайті НСЗУ на дашборді або зателефонувавши до контакт-центру за номером 16-77.

Що таке променева терапія

Променева терапія призначена для лікування злоякісних та доброякісних пухлин, а також метастазів раку. Її також називають радіотерапевтичним лікуванням або радіотерапією. Техніка застосування полягає у використанні високоенергетичних променів для локального знищення ракових клітин.