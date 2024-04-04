Украинцам рассказали, за какую процедуру для онкобольных не нужно платить

Что нужно знать пациентам

Лучевая терапия, включая лекарства и медизделия для радиотерапии, безвозмездна для пациентов с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования.

Для лечения в Программе медицинских гарантий предусмотрен пакет "Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях".

Основаниями для бесплатного лечения являются:

установленный диагноз новообразования;

направление лечащего врача;

перевод из другого медучреждения или подразделения больницы.

Лечение включает в себя необходимые консультации, терапию, обследование, лекарства и медизделия (определенные Национальным перечнем, закупленные Минздравом и за счет других программ).

Таких больниц 35. Найти больницу можно на сайте НСЗУ на дашборде или позвонив в контакт-центр по номеру 16-77.

Что такое лучевая терапия

Лучевая терапия предназначена для лечения злокачественных и доброкачественных опухолей, а также метастазов рака. Ее также называют радиотерапевтическим лечением или радиотерапией. Техника применения состоит в использовании высокоэнергетических лучей для локального уничтожения раковых клеток.