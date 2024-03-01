Лікар розказав, у кого можуть утворитися тромби та, чи впливає на це генетика

Згусток крові, який утворюється всередині артерії або вени, називається тромбом. Він може частково або повністю блокувати кровотік та доступ крові до навколишніх тканин. Коли тромб відривається від місця, де він утворився, і переміщується по судинах в іншу область, стається емболія.

У кого можуть утворюватися тромби, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лікаря Олега Швеця в Facebook.

Де можуть утворюватися тромби

Тромби можуть утворюватися майже в будь-якому місці тіла, включаючи руки та ноги, мозок, нирки, серце, легені та черевну порожнину. Залежно від того, де тромб блокує кровообіг або куди він рухається в організмі, він може бути небезпечним, включаючи потенційну загрозу життю людини.

Слід усвідомлювати, що утворенню тромбів часто можна запобігти.

У кого може утворитися тромб

Найпоширенішими факторами ризику утворення тромбів є:

У літніх людей старше 65 років більша ймовірність утворення тромбів, оскільки вікові зміни впливають на здоров’я кровоносних судин і на те, наскільки фізіологічно відбувається кровотік.

Як правило, чоловіки мають вищий ризик утворення тромбів. А у жінок є більше шансів отримати тромб, якщо підвищується рівень естрогену — під час вагітності або під час прийому гормональних засобів протизаплідної або гормональної терапії в постменопаузі.

Захворювання, що пов’язані з надмірним згортанням крові (гіперкоагуляція) і підвищеним ризиком утворення тромбів. Серед них — рак, діабет, атеросклероз, васкуліт (запалення кровоносних судин), серцева недостатність, фібриляція передсердь (нерегулярне серцебиття), ожиріння та метаболічний синдром.

Малорухливий спосіб життя та перебування в нерухомому стані (або відсутність руху) протягом тривалого періоду часу, наприклад, дотримання постільного режиму або під час тривалих перельотів чи поїздок на автомобілі, уповільнює кровотік і підвищує ризик утворення тромбів.

Паління тютюну змінює поверхню тромбоцитів, підштовхуючи їх до злипання та утворення тромбів. Куріння також пошкоджує внутрішню оболонку кровоносних судин та суттєво погіршує її функціональний стан, що підвищує ризик утворення тромбів.

Хірургічне втручання або травма: операція, особливо на черевній порожнині, колінному або тазостегновому суглобі, а також травматичні ушкодження (наприклад, автомобільна аварія або падіння) можуть пошкодити кровоносні судини та спричинити утворення тромбів.

Ліки, які можуть впливати на функцію кровоносних судин, такі як замісна гормональна терапія, препарати для лікування раку та гормональні протизаплідні засоби, збільшують ризик утворення тромбів.

Чи впливає генетика

Наявність близького родича, у якого в анамнезі були тромби, підвищує у вас ймовірність їх утворення. Як і деякі спадкові захворювання, які виникають через генні мутації (зміни), що впливають на фактори згортання крові.

З вищим ризиком утворення тромбів пов’язані:

Фактор V - це тип генної мутації, який має вищий за середній ризик утворення тромбів. Особливо тромбів, які розвиваються у венах нижніх кінцівок (тромбоз глибоких вен), і емболії, що поширюються в інші частини тіла, наприклад легені. Трапляється приблизно у 5% людей європейського походження.

Мутація протромбіну 20210 - також відома як мутація фактора II. Викликає аномально високий рівень протромбіну — білка, який сприяє згортанню крові. Приблизно від 2% до 4% людей європейського походження та 0,4% людей африканського походження мають цю мутацію.

Дефіцит протеїну С і S - протеїн С і протеїн S є природними розріджувачами крові, що запобігають утворенню тромбів. Генетичні мутації, які викликають дефіцит будь-якого білка, збільшують ризик утворення тромбів.

Дефіцит антитромбіну - білка, який захищає від згортання завеликої кількості крові. Якщо рівень антитромбіну низький, є більша ймовірність розвитку тромбів. Хоча дефіцит антитромбіну зустрічається рідко, приблизно у половини людей із таким дефіцитом утворюється принаймні один тромб, зазвичай у підлітковому віці.

Якщо у вашій родині в анамнезі є тромби, лікар може призначити генетичні аналізи. Вони покажуть, чи є у вас спадкове порушення згортання крові.

Як зменшити ризик утворення тромбів

Займайтеся фізичною активністю

Рух підтримує здоровий кровотік, що є ключовим для запобігання утворенню тромбів. Прагніть до щоденної фізичної активності. Не обов’язково ходити на виснажливі тренування. Навіть короткі прогулянки сприяють покращенню кровотоку.

Якщо ви сидите протягом тривалого періоду часу, робіть вправи для гомілок і ніг. Наприклад, підіймайтеся на пальці ніг та опускайтеся на п’ятки, обертайте щиколотки за і проти годинникової стрілки, підіймайте по черзі ноги, згинаючи їх в колінах.

Дотримуйтеся збалансованого харчування

Корисна для серця дієта з великою кількістю свіжих фруктів, овочів, цільного зерна та нежирних білків допомагає покращити рівень холестерину та зменшити запалення, щоб підтримати здоров’я серця. Обмежте споживання насичених жирів і продуктів з високим вмістом натрію (солі), таких як консервовані з великою кількістю солі овочі, оброблені м'ясні продукти та солоні закуски (чипси, сухарики тощо).

Пийте більше води

Достатня гідратація підтримує здоровий кровотік і знижує ризик утворення тромбів. При зневодненні у вашій крові зберігається натрій, який може уповільнити кровообіг і збільшити шанси на утворення тромбів.

Для оптимального кровотоку радять пити багато води. Щонайменше дев’ять склянок (2 літри) на день для жінок і 13 склянок (3 літри) для чоловіків. Води може бути трохи більше або менше, залежно від клімату, рівня активності та загального стану здоров’я.

Контролюйте вагу

Ожиріння є фактором ризику утворення тромбів. Надлишок жиру створює додатковий тиск на вени та пошкоджує клапани, через які кров тече до серця. Тоді кров може накопичуватися у венах, викликаючи їхнє варикозне розширення збільшуючи ризик утворення тромбів. Підтримання здорової ваги зменшує тиск на вени та сприяє хорошому кровообігу.

Киньте курити

Вживання тютюну згущує кров і підвищує ризик утворення тромбів. Куріння також спричиняє утворення бляшок на стінках артерій. Згусток крові у такій звуженій кровоносній судині може призвести до серцевого нападу. Відмова від куріння — це одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для профілактики утворення тромбів і захисту здоров’я свого серця.

Намагайтеся контролювати наслідки стресу

Гормони стресу (наприклад, кортизол) грають роль у формуванні тромбів. Високий рівень кортизолу збільшує кількість тромбоцитів у крові - клітин крові, які допомагають запобігти надмірній кровотечі. З більшою кількістю тромбоцитів підвищуються ризики утворення тромбу у вені чи артерії.

Для управління стресом кожен використовує свої способи, серед яких дихальні вправи, медитація, йога та повноцінний сон. Допомогти впоратися зі стресом можуть друзі та родичі. Якщо потрібна професійна підтримка, зверніться до психотерапевта.

Носіть компресійні панчохи

Це спеціалізовані шкарпетки, призначені для поліпшення кровообігу в ногах. Еластичний матеріал щільно прилягає до ніг і сприяє кровотоку від ніг назад до серця, що допомагає запобігти утворенню тромбів. Компресійні панчохи бувають різної довжини та рівнів компресії.

Приймайте ліки

При підвищеному ризику утворення тромбів, лікар може призначити препарати, що розріджують кров. До них належать антикоагулянти: антикоагулянти (гепарин і варфарин), які уповільнюють процес утворення тромбів, та антиагреганти (аспірин і клопідогрель), які запобігають злипанню тромбоцитів і утворенню тромбів.