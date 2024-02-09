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Українцям розказали, за які стоматологічні послуги платити не треба

П'ятниця 09 лютого 2024 11:27
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Українцям розказали, за які стоматологічні послуги платити не треба Фото: За які стоматологічні послуги в Україні треба платити (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

9 лютого у світі відзначається День стоматолога. У 2024 році Програма медичних гарантій покриває невідкладну стоматологічну допомогу для всіх пацієнтів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Національну службу здоров'я.

Що треба знати про стоматологічну допомогу

Треба знати, що для дітей до 18 років – ще й планову стоматологічну допомогу.

НСЗУ перераховує кошти лікарням, які уклали договір за пакетом "Стоматологічна допомога дорослим і дітям".

Які послуги безкоштовні

  • ургентна (невідкладна) допомога дітям і дорослим;
  • планова допомога дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування;
  • інструментальні дослідження: внутрішньоротова та позаротова рентгенографії;
  • знеболення;
  • хірургічні втручання, коли в них виникає необхідність під час невідкладної стоматологічної допомоги дорослим і дітям;
  • обов’язкові профілактичні огляди школярів та дітей до 6 років.

Для звернення до стоматолога направлення не потрібне.

Зверніть увагу, що вищезазначені медичні послуги можна отримати безоплатно лише в тих закладах, які уклали договір із НСЗУ за пакетом стоматологічної допомоги.

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