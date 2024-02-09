Украинцам рассказали, за какие стоматологические услуги платить не нужно
9 февраля в мире отмечается День стоматолога. В 2024 году программа медицинских гарантий покрывает неотложную стоматологическую помощь для всех пациентов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья.
Что нужно знать о стоматологической помощи
Надо знать, что для детей до 18 лет – еще и плановая стоматологическая помощь.
НСЗУ перечисляет средства больницам, заключившим договор по пакету "Стоматологическая помощь взрослым и детям".
Какие услуги бесплатны
- ургентная (неотложная) помощь детям и взрослым;
- плановая помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования;
- инструментальные исследования: внутриротовая и внеротовая рентгенография;
- обезболивание;
- хирургические вмешательства, когда у них возникает необходимость при неотложной стоматологической помощи взрослым и детям;
- обязательные профилактические осмотры школьников и детей младше 6 лет.
Для обращения к стоматологу направление не требуется.
Обратите внимание, что вышеупомянутые медицинские услуги можно получить бесплатно только в тех учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ по пакету стоматологической помощи.
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