Украинцам рассказали, за какие стоматологические услуги платить не нужно

9 февраля в мире отмечается День стоматолога. В 2024 году программа медицинских гарантий покрывает неотложную стоматологическую помощь для всех пациентов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья.

Что нужно знать о стоматологической помощи

Надо знать, что для детей до 18 лет – еще и плановая стоматологическая помощь.

НСЗУ перечисляет средства больницам, заключившим договор по пакету "Стоматологическая помощь взрослым и детям".

Какие услуги бесплатны

ургентная (неотложная) помощь детям и взрослым;

плановая помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования;

инструментальные исследования: внутриротовая и внеротовая рентгенография;

обезболивание;

хирургические вмешательства, когда у них возникает необходимость при неотложной стоматологической помощи взрослым и детям;

обязательные профилактические осмотры школьников и детей младше 6 лет.

Для обращения к стоматологу направление не требуется.

Обратите внимание, что вышеупомянутые медицинские услуги можно получить бесплатно только в тех учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ по пакету стоматологической помощи.