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Украинцам рассказали, за какие стоматологические услуги платить не нужно

Пятница 09 февраля 2024 11:27
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Украинцам рассказали, за какие стоматологические услуги платить не нужно Фото: За какие стоматологические услуги в Украине нужно платить (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

9 февраля в мире отмечается День стоматолога. В 2024 году программа медицинских гарантий покрывает неотложную стоматологическую помощь для всех пациентов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья.

Что нужно знать о стоматологической помощи

Надо знать, что для детей до 18 лет – еще и плановая стоматологическая помощь.

НСЗУ перечисляет средства больницам, заключившим договор по пакету "Стоматологическая помощь взрослым и детям".

Какие услуги бесплатны

  • ургентная (неотложная) помощь детям и взрослым;
  • плановая помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования;
  • инструментальные исследования: внутриротовая и внеротовая рентгенография;
  • обезболивание;
  • хирургические вмешательства, когда у них возникает необходимость при неотложной стоматологической помощи взрослым и детям;
  • обязательные профилактические осмотры школьников и детей младше 6 лет.

Для обращения к стоматологу направление не требуется.

Обратите внимание, что вышеупомянутые медицинские услуги можно получить бесплатно только в тех учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ по пакету стоматологической помощи.

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