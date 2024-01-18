Найпоширеніші ознаки того, що вам треба видалити зуби мудрості

Зуби мудрості - це справжня загадка, адже у когось вони ростуть і турбують, а у когось не проявляються. Тому виникає питання чи всім потрібно їх видаляти.

Найпоширеніші ознаки для видалення зубів мудрості

"Треба почати з самого початку. Зуби мудрості, або, як ми стоматологи звикли їх називати, вісімки - це такі ж зуби, як і всі інші, однак їх анатомія це сюрприз, для кожного лікаря, а отже і лікування буває вкрай тяжким або взагалі неможливим. Тому єдиним вирішенням - є їх видалення", - зауважив Ян.

За словами стоматолога, ці зуби найчастіше не виконують ніякої функції, бо ростуть в бік, або взагалі не прорізуються в ротову порожнину. Вони дісталися нам від наших пращурів, які в раціон найчастіше вживали більш тверду їжу, яка потребувала кращого пережовування.

А, як бачимо, на сьогоднішній момент - їжа мʼяка, гарно оброблена, тому інколи можемо спостерігати картину, що в деяких людей ці зуби відсутні з самого народження.

Отже, якщо ви маєте скарги на біль в області зубів мудрості, то краще звернутися до свого лікаря-стоматолога, який направить вас до терапевта, або хірурга.

Коли потрібно видаляти зуби мудрості (фото: Freepik)

Другим варіантом потреби видалення є ортодонтичні показання, тобто лікування брекетами, капами, елайнерами, пластинками.

"Наші щелепи мають свої індивідуальні розміри, які вміщують конкретну кількість зубів, однак якщо в дитинстві вам не лікували молочні зуби, або їх втратили зарано, то ріст кісток може бути порушеним, коштом цього і відбувається нестача місця, або неправильне положення зубів мудрості", - каже Стремський.

Лікар ортодонт звісно може вирівняти зубні ряди, а от збільшити розміри кісток є майже неможливим.Тому вибір падає на видалення. Інколи навіть повністю здорових зубів, але найчастіше це є саме вісімки.

Найтяжчий варіант, це коли зуби мудрості знаходяться в кістці, в горизонтальному положенні й тиснуть на сусідній зуб. Тому їх видалення є необхідним, щоб вони не встигли завдати шкоди або не викривили положення інших зубів.

Таке видалення є "Атиповим" та дорожчим, бо потребує часу, наявність певних інструментів тощо.

"Найчастіше ми радимо видалення по стороні. Тобто спочатку видаляєте верхню і нижню вісімку зліва, через 3-4 тижні з права. Так лунка встигне повністю затягнутися і не принесе вам дискомфорту при прийманні їжі", - розповідає стоматолог.

Підбиваючи підсумки, можу сказати, що видалення зубів не завжди є обовʼязковим і остаточне рішення приймаєте саме ви з вашим лікарем стоматологом.

"Бережіть своє здоров’я не тільки зовні, але й в середині", - дає пораду Стремський.