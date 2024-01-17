Українцям розказали, як пройти курс реабілітації безкоштовно: що для цього потрібно

Як проходить реабілітація в Україні

Медична реабілітація передбачає стаціонарну або амбулаторну допомогу пацієнтам поза гострим періодом захворювання з метою відновлення або поліпшення здоров’я.

Якщо ви або ваші рідні потребують реабілітації в умовах стаціонару, потрібно звертатись у медичні заклади й реабілітаційні центри, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Якщо мова про реабілітацію без госпіталізації, потрібні заклади з договором за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах".

Що потрібно для безкоштовної реабілітації

Щоб отримати реабілітаційну допомогу в умовах стаціонару, потрібно мати е-направлення від лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини.

Для реабілітації амбулаторно необхідне направлення або від сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або від лікуючого.

На які умови можна розраховувати