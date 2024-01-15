Милиці, візок чи палиця. Кабмін розширив список установ, де можна отримати засоби реабілітації

Кабінет міністрів розширив перелік органів, до яких можна звернутись для отриманням засобів реабілітації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

Раніше для отримання засобів реабілітації можна було звернутись до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад або до центрів надання адміністративних послуг заяву про забезпечення засобом реабілітації або виплату компенсації.

Тепер до цього списку додано територіальні відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Таким чином, заяву у паперовій чи електронній формі відтепер можна подавати до:

структурного підрозділу з питань соціального захисту районної адміністрації чи виконавчого органу місцевої ради;

уповноваженої посадової особи з питань соціального захисту виконавчого органу місцевої ради;

центру надання адміністративних послуг;

через електронний кабінет особи з інвалідністю;

територіального відділення Фонду.

Перелік допоміжних засобів реабілітації.

До засобів реабілітації (технічних та інших засобів реабілітації), якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення, належать:

протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Право на безоплатне отримання технічних та інших засобів реабілітації мають:

особи з інвалідністю,

діти з інвалідністю,

учасники АТО,

особи похилого віку,

жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз,

діти з порушеннями опорно-рухового апарату,

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції й деяких інших осіб та їх соціальний захист".

Раніше РБК-Україна розповіли у МОЗ, що збільшений тариф на реабілітацію стимулював медичні заклади брати на роботу більше профільних фахівців. Стало відомо, скільки держава платить закладам за реабілітацію військових.

Також нещодавно в Україні спростили процедуру отримання протезу.

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