Милиці, візок чи палиця. Кабмін розширив список установ, де можна отримати засоби реабілітації
Кабінет міністрів розширив перелік органів, до яких можна звернутись для отриманням засобів реабілітації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.
Раніше для отримання засобів реабілітації можна було звернутись до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад або до центрів надання адміністративних послуг заяву про забезпечення засобом реабілітації або виплату компенсації.
Тепер до цього списку додано територіальні відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
Таким чином, заяву у паперовій чи електронній формі відтепер можна подавати до:
-
структурного підрозділу з питань соціального захисту районної адміністрації чи виконавчого органу місцевої ради;
-
уповноваженої посадової особи з питань соціального захисту виконавчого органу місцевої ради;
-
центру надання адміністративних послуг;
-
через електронний кабінет особи з інвалідністю;
-
територіального відділення Фонду.
Перелік допоміжних засобів реабілітації.
До засобів реабілітації (технічних та інших засобів реабілітації), якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення, належать:
- протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття;
- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
- засоби для пересування;
- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
- меблі та оснащення;
- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.
Право на безоплатне отримання технічних та інших засобів реабілітації мають:
- особи з інвалідністю,
- діти з інвалідністю,
- учасники АТО,
- особи похилого віку,
- жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз,
- діти з порушеннями опорно-рухового апарату,
- особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції й деяких інших осіб та їх соціальний захист".
Раніше РБК-Україна розповіли у МОЗ, що збільшений тариф на реабілітацію стимулював медичні заклади брати на роботу більше профільних фахівців. Стало відомо, скільки держава платить закладам за реабілітацію військових.
Також нещодавно в Україні спростили процедуру отримання протезу.
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