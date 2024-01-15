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Військові у Львові зможуть отримати безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-залів: як це зробити

Львів, Понеділок 15 січня 2024 13:44
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Військові у Львові зможуть отримати безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-залів: як це зробити Українські військові зможуть відвідувати фітнес-зали безкоштовно у Львові (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українські військові зможуть у Львові отримати безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-залів. Зараз до цієї ініціативи приєдналося вже 8 мереж фітнес-клубів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення управління спорту Львівської міської ради.

У 2024 році запрацювала нова програма підтримки військових у Львові. Військові-учасники бойових дій і члени сімей загиблих захисників можуть безоплатно отримати абонемент на відвідування фітнес-залу.

Зараз у програму входить вже 8 мереж фітнес-клубів:

  • "Бронкс"
  • "Олімп"
  • "Три стихії"
  • "Спорт лайф"
  • "Колізей"
  • "Адреналін"
  • "Леофіт"
  • "Ліга"

"Серед завдань програми створення умов для занять спортом, адже це один з найпотужніших засобів для підтримки фізичного та психологічного здоров'я, а також соціальної адаптації", - зазначають у міській раді.

Витрати на оплату абонементів до тренажерної зали навпіл поділять місто та спортивні клуби. Механізм роботи програми передбачатиме відшкодування визначеним категоріям витрат на оплату тренажерного залу та/або його аналога. 50% від загальної вартості буде компенсовано з міського бюджету, іншу половину - покриватимуть клуби.

Місто також закликає долучатися до програми й інші фітнес-центри. Для цього потрібно заповнити форму та надіслати її на електрону пошту sport.lmr@gmail.com. Усі питання за телефоном: + 38022 297 58 74.

Для отримання безкоштовного абонементу потрібно звернутися у найближчий фітнес-клуб зазначених вище мереж.

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