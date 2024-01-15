Військові у Львові зможуть отримати безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-залів: як це зробити

Українські військові зможуть у Львові отримати безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-залів. Зараз до цієї ініціативи приєдналося вже 8 мереж фітнес-клубів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення управління спорту Львівської міської ради.

У 2024 році запрацювала нова програма підтримки військових у Львові. Військові-учасники бойових дій і члени сімей загиблих захисників можуть безоплатно отримати абонемент на відвідування фітнес-залу.

Зараз у програму входить вже 8 мереж фітнес-клубів:

"Бронкс"

"Олімп"

"Три стихії"

"Спорт лайф"

"Колізей"

"Адреналін"

"Леофіт"

"Ліга"

"Серед завдань програми створення умов для занять спортом, адже це один з найпотужніших засобів для підтримки фізичного та психологічного здоров'я, а також соціальної адаптації", - зазначають у міській раді.

Витрати на оплату абонементів до тренажерної зали навпіл поділять місто та спортивні клуби. Механізм роботи програми передбачатиме відшкодування визначеним категоріям витрат на оплату тренажерного залу та/або його аналога. 50% від загальної вартості буде компенсовано з міського бюджету, іншу половину - покриватимуть клуби.

Місто також закликає долучатися до програми й інші фітнес-центри. Для цього потрібно заповнити форму та надіслати її на електрону пошту sport.lmr@gmail.com. Усі питання за телефоном: + 38022 297 58 74.

Для отримання безкоштовного абонементу потрібно звернутися у найближчий фітнес-клуб зазначених вище мереж.