Військові у Львові зможуть отримати безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-залів: як це зробити
Українські військові зможуть у Львові отримати безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-залів. Зараз до цієї ініціативи приєдналося вже 8 мереж фітнес-клубів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення управління спорту Львівської міської ради.
У 2024 році запрацювала нова програма підтримки військових у Львові. Військові-учасники бойових дій і члени сімей загиблих захисників можуть безоплатно отримати абонемент на відвідування фітнес-залу.
Зараз у програму входить вже 8 мереж фітнес-клубів:
- "Бронкс"
- "Олімп"
- "Три стихії"
- "Спорт лайф"
- "Колізей"
- "Адреналін"
- "Леофіт"
- "Ліга"
"Серед завдань програми створення умов для занять спортом, адже це один з найпотужніших засобів для підтримки фізичного та психологічного здоров'я, а також соціальної адаптації", - зазначають у міській раді.
Витрати на оплату абонементів до тренажерної зали навпіл поділять місто та спортивні клуби. Механізм роботи програми передбачатиме відшкодування визначеним категоріям витрат на оплату тренажерного залу та/або його аналога. 50% від загальної вартості буде компенсовано з міського бюджету, іншу половину - покриватимуть клуби.
Місто також закликає долучатися до програми й інші фітнес-центри. Для цього потрібно заповнити форму та надіслати її на електрону пошту sport.lmr@gmail.com. Усі питання за телефоном: + 38022 297 58 74.
Для отримання безкоштовного абонементу потрібно звернутися у найближчий фітнес-клуб зазначених вище мереж.
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