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Украинцам рассказали, как пройти курс реабилитации бесплатно: что для этого нужно

Фото: Кому доступна реабилитация (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Реабилитация остается одним из основных направлений Программы медицинских гарантий в 2024 году.

О том, кому доступна реабилитация на Украине, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Как проходит реабилитация в Украине

Медицинская реабилитация предусматривает стационарную или амбулаторную помощь пациентам вне острого периода заболевания с целью восстановления или улучшения здоровья.

Если вы или ваши родные нуждаются в реабилитации в условиях стационара, следует обращаться в медицинские учреждения и реабилитационные центры, имеющие договор с НСЗУ по пакету "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях".

Если речь идет о реабилитации без госпитализации, требуются учреждения с договором по пакету "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Что нужно для бесплатной реабилитации

Чтобы получить реабилитационную помощь в условиях стационара, нужно иметь направление от лечащего врача, в том числе врача физической и реабилитационной медицины.

Для реабилитации необходимо амбулаторно направление либо от семейного врача, с которым заключена декларация, либо от лечащего.

На какие условия можно рассчитывать

  • реабилитационное обследование врачом физической и реабилитационной медицины, другими специалистами и специалистами по реабилитации;
  • составление индивидуального реабилитационного плана и программы реабилитационной терапии;
  • мониторинг клинического состояния и корректировка реабилитационного плана при необходимости;
  • лабораторные и инструментальные исследования;
  • консультации врачей других специальностей;
  • предоставление реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям;
  • круглосуточный медсестринский уход;
  • психологическая помощь;
  • своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации;
  • лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения;
  • питание в стационарных условиях.

Напомним, что Кабмин расширил список учреждений, в которых можно получить средства реабилитации.

Кстати, военные во Львове смогут получить бесплатные абонементы на посещение фитнес-залов.

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