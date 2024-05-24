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Українцям пропонують вакансію с зарплатою 140 тис. грн: кого шукають

В Україні пропонують вакансію водія (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні роботодавці готові платити співробітникам великі гроші не тільки в IT-сфері. Так на одному з сайтів пошуку роботи шукають водія с зарплатою в 140 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропощицію по роботі на сайті work.ua.

Які вимоги до майбутнього працівника

Вимоги до кандидата:

  • Має досвід роботи водієм протягом більше 1 року;
  • Володіє особистим вантажним автомобілем з кузовом довжиною 3 метри і більше, тонажем 1-5 т;
  • Має виражені якості уважності та старанності.

Обов'язки працівника:

  • Виконання роботи у містах Полтава та Чернігів;
  • Своєчасна та якісна доставка товарів по дистриб'юторській мережі;
  • Оформлення необхідних документів (розхідних накладних, ТТН тощо);
  • Забезпечення збереження вантажу під час транспортування.

Також компанія надає допомогу у поселенні та проживанні в місті Полтава своїм працівникам. Зазначимо, що контракти на ці посади зазвичай укладаються на рік.

Що обіцяє компанія

Компанія забезпечує:

  • Щоденну високу оплату праці у розмірі 4000-8500 грн/день, залежно від пробігу автомобіля.
  • Пробіг автомобіля за день становить приблизно 100-120 км.
  • Щоденну виплату готівкою за доставку товарів.
  • Повний пакет необхідних документів для роботи (не потрібно відкривати підприємницьку діяльність).

Цікаво, що роботодавець просить тільки телефонувати, а не надсилати резюме. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціалісти найбільше потрібні ЗСУ та які "армійські" вакансії є найбільш популярними.

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