Українцям пропонують вакансію с зарплатою 140 тис. грн: кого шукають

Які вимоги до майбутнього працівника

Вимоги до кандидата:

Має досвід роботи водієм протягом більше 1 року;

Володіє особистим вантажним автомобілем з кузовом довжиною 3 метри і більше, тонажем 1-5 т;

Має виражені якості уважності та старанності.

Обов'язки працівника:

Виконання роботи у містах Полтава та Чернігів;

Своєчасна та якісна доставка товарів по дистриб'юторській мережі;

Оформлення необхідних документів (розхідних накладних, ТТН тощо);

Забезпечення збереження вантажу під час транспортування.

Також компанія надає допомогу у поселенні та проживанні в місті Полтава своїм працівникам. Зазначимо, що контракти на ці посади зазвичай укладаються на рік.

Що обіцяє компанія

Компанія забезпечує:

Щоденну високу оплату праці у розмірі 4000-8500 грн/день, залежно від пробігу автомобіля.

Пробіг автомобіля за день становить приблизно 100-120 км.

Щоденну виплату готівкою за доставку товарів.

Повний пакет необхідних документів для роботи (не потрібно відкривати підприємницьку діяльність).

Цікаво, що роботодавець просить тільки телефонувати, а не надсилати резюме.