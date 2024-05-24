Українцям пропонують вакансію с зарплатою 140 тис. грн: кого шукають

В Україні роботодавці готові платити співробітникам великі гроші не тільки в IT-сфері. Так на одному з сайтів пошуку роботи шукають водія с зарплатою в 140 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропощицію по роботі на сайті work.ua.
Вимоги до кандидата:
Обов'язки працівника:
Також компанія надає допомогу у поселенні та проживанні в місті Полтава своїм працівникам. Зазначимо, що контракти на ці посади зазвичай укладаються на рік.
Компанія забезпечує:
Цікаво, що роботодавець просить тільки телефонувати, а не надсилати резюме.
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