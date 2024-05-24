Украинцам предлагают вакансию с зарплатой 140 тыс. грн: кого ищут

Работодатели готовы платить сотрудникам большие деньги не только в IT-сфере. Так, на одном из сайтов поиска работы ищут водителя с зарплатой в 140 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на предложение по работе на сайте work.ua.
Требования к кандидату:
Обязанности работника:
Также компания оказывает помощь в поселении и проживании в городе Полтава своим работникам. Отметим, что контракты на эти должности обычно заключаются в год.
Компания обеспечивает:
Интересно, что работодатель просит только звонить по телефону, а не присылать резюме.
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