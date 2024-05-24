Українцям пропонують вакансію с зарплатою 140 тис. грн: кого шукають
В Україні роботодавці готові платити співробітникам великі гроші не тільки в IT-сфері. Так на одному з сайтів пошуку роботи шукають водія с зарплатою в 140 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропощицію по роботі на сайті work.ua.
Які вимоги до майбутнього працівника
Вимоги до кандидата:
- Має досвід роботи водієм протягом більше 1 року;
- Володіє особистим вантажним автомобілем з кузовом довжиною 3 метри і більше, тонажем 1-5 т;
- Має виражені якості уважності та старанності.
Обов'язки працівника:
- Виконання роботи у містах Полтава та Чернігів;
- Своєчасна та якісна доставка товарів по дистриб'юторській мережі;
- Оформлення необхідних документів (розхідних накладних, ТТН тощо);
- Забезпечення збереження вантажу під час транспортування.
Також компанія надає допомогу у поселенні та проживанні в місті Полтава своїм працівникам. Зазначимо, що контракти на ці посади зазвичай укладаються на рік.
Що обіцяє компанія
Компанія забезпечує:
- Щоденну високу оплату праці у розмірі 4000-8500 грн/день, залежно від пробігу автомобіля.
- Пробіг автомобіля за день становить приблизно 100-120 км.
- Щоденну виплату готівкою за доставку товарів.
- Повний пакет необхідних документів для роботи (не потрібно відкривати підприємницьку діяльність).
Цікаво, що роботодавець просить тільки телефонувати, а не надсилати резюме.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціалісти найбільше потрібні ЗСУ та які "армійські" вакансії є найбільш популярними.
Читайте також про 9 кращих вакансій для сезонного підробітку - де та скільки можна заробити влітку.