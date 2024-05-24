Украинцам предлагают вакансию с зарплатой 140 тыс. грн: кого ищут
Работодатели готовы платить сотрудникам большие деньги не только в IT-сфере. Так, на одном из сайтов поиска работы ищут водителя с зарплатой в 140 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на предложение по работе на сайте work.ua.
Какие требования к будущему работнику
Требования к кандидату:
- Имеет опыт работы водителем более 1 года;
- Обладает личным грузовым автомобилем с кузовом длиной 3 метра и более, тонажем 1-5 т;
- Обладает выраженными качествами внимательности и усердия.
Обязанности работника:
- Выполнение работы в городах Полтава и Чернигов;
- Своевременная и качественная доставка товаров по дистрибьюторской сети;
- Оформление необходимых документов (расходных накладных, ТТН и т.п.);
- Обеспечение сохранности груза при транспортировке.
Также компания оказывает помощь в поселении и проживании в городе Полтава своим работникам. Отметим, что контракты на эти должности обычно заключаются в год.
Что обещает компания
Компания обеспечивает:
- Ежедневная высокая оплата труда в размере 4000-8500 грн/день, в зависимости от пробега автомобиля.
- Пробег автомобиля в день составляет примерно 100-120 км.
- Ежедневная выплата наличными за доставку товаров.
- Полный пакет необходимых документов для работы (не нужно открывать предпринимательскую деятельность).
Интересно, что работодатель просит только звонить по телефону, а не присылать резюме.
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