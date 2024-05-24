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Украинцам предлагают вакансию с зарплатой 140 тыс. грн: кого ищут

Пятница 24 мая 2024 09:24
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Украинцам предлагают вакансию с зарплатой 140 тыс. грн: кого ищут В Украине предлагают вакансию водителя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Работодатели готовы платить сотрудникам большие деньги не только в IT-сфере. Так, на одном из сайтов поиска работы ищут водителя с зарплатой в 140 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на предложение по работе на сайте work.ua.

Какие требования к будущему работнику

Требования к кандидату:

  • Имеет опыт работы водителем более 1 года;
  • Обладает личным грузовым автомобилем с кузовом длиной 3 метра и более, тонажем 1-5 т;
  • Обладает выраженными качествами внимательности и усердия.

Обязанности работника:

  • Выполнение работы в городах Полтава и Чернигов;
  • Своевременная и качественная доставка товаров по дистрибьюторской сети;
  • Оформление необходимых документов (расходных накладных, ТТН и т.п.);
  • Обеспечение сохранности груза при транспортировке.

Также компания оказывает помощь в поселении и проживании в городе Полтава своим работникам. Отметим, что контракты на эти должности обычно заключаются в год.

Что обещает компания

Компания обеспечивает:

  • Ежедневная высокая оплата труда в размере 4000-8500 грн/день, в зависимости от пробега автомобиля.
  • Пробег автомобиля в день составляет примерно 100-120 км.
  • Ежедневная выплата наличными за доставку товаров.
  • Полный пакет необходимых документов для работы (не нужно открывать предпринимательскую деятельность).

Интересно, что работодатель просит только звонить по телефону, а не присылать резюме.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие специалисты наиболее нужны ВСУ и какие "армейские" вакансии наиболее популярны.

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