Українцям пропонують роботу на деокупованих територіях. Хто і як може потрапити до "Резерву відновлення"

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) шукає українців, готових долучитися до Резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях (ДОТ) України - так званого "Резерву відновлення".
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу НАДС розповідає, що відомо про "Резерв відновлення", скільки людей вже подали заявки, які регіони й напрямки роботи є найпопулярнішими, а також хто і як саме може долучитися до проекту.
Робота зі створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України розпочалась ще влітку 2023 року.
"Резерв відновлення" формується:
При цьому Національне агентство України з питань державної служби є одним із координаторів цього експериментального проекту.
Мета проекту - забезпечення персоналом районних, обласних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів, інших державних органів, які утворені або відновили роботу на ДОТ України - для практичного виконання завдань і функцій держави у цих регіонах
"Ми регулярно комунікуємо із колегами з військових адміністрацій, бо маємо відчувати їхні потреби. Отримуємо від областей кадрові запити щодо потреб у персоналі за потрібними їм напрямами та пропонуємо таких фахівців", - пояснили у НАДС.
Згідно з інформацією Нацагентства, станом на 14 травня 2024 року в системі вже було зареєстровано 2 475 анкет, із яких:
Кількість анкет у "Резерві відновлення" (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)
При цьому середній вік кандидатів - від 32 до 48 років.
Цікаво, що за гендерною ознакою:
Гендерний розподіл кандидатів (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)
У НАДС уточнили, що більшість кандидатів висловили бажання працювати:
Регіональні пріоритети кандидатів (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)
При цьому українці надають перевагу таким напрямам роботи:
Найпопулярніші напрямки працевлаштування (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)
У НАДС наголосили, що продовжують "шукати кваліфікованих, мотивованих фахівців, які готові спробувати свої сили перед новими викликами".
Для цього достатньо:
Уточнюється, що всі особи, зараховані до "Резерву відновлення", мають можливість інтенсивно підвищити свій рівень професійної компетентності:
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