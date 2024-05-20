Украинцам предлагают работу на деоккупированных территориях. Кто и как может попасть в "Резерв восстановления"

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) ищет украинцев, готовых присоединиться к Резерву работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях (ДОТ) Украины - так называемому "Резерву восстановления".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу НАГС рассказывает, что известно о "Резерве восстановления", сколько людей уже подали заявки, какие регионы и направления работы являются самыми популярными, а также кто и как именно может присоединиться к проекту.
Работа по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины началась летом 2023 года.
"Резерв восстановления" формируется:
При этом Национальное агентство по вопросам государственной службы является одним из координаторов этого экспериментального проекта.
Цель проекта - обеспечение персоналом районных, областных военных администраций, военных администраций населенных пунктов, других государственных органов, которые образованы или возобновили работу на ДОТ Украины - для практического выполнения задач и функций государства в этих регионах
"Мы регулярно общаемся с коллегами из военных администраций, потому что должны чувствовать их потребности. Получаем от областей кадровые запросы относительно потребностей в персонале по нужным им направлениям и предлагаем таких специалистов", - пояснили в НАГС.
Согласно информации Нацагентства, по состоянию на 14 мая 2024 года в системе уже было зарегистрировано 2 475 анкет, из которых:
Количество анкет в "Резерве восстановления" (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)
При этом средний возраст кандидатов - от 32 до 48 лет.
Интересно, что по гендерному признаку:
Гендерное распределение кандидатов (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)
В НАГС уточнили, что большинство кандидатов выразили желание работать:
Региональные приоритеты кандидатов (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)
При этом украинцы предпочитают следующие направления работы:
Самые популярные направления трудоустройства (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)
В НАГС подчеркнули, что продолжают "искать квалифицированных, мотивированных специалистов, готовых попробовать свои силы перед новыми вызовами".
Для этого достаточно:
Уточняется, что все лица, зачисленные в "Резерв восстановления", имеют возможность интенсивно повысить свой уровень профессиональной компетентности:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие специалисты больше всего нужны ВСУ и какие "армейские" вакансии наиболее популярны.
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