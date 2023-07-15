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Українцям пропонують ІТ-курси за державний кошт. Хто може навчатись безкоштовно

Як пройти безкоштовні ІТ-курси (фото: freepik)
Автор: Ірина Костенко

Сфера ІТ в Україні розвивається стрімко та невпинно. Приватні компанії та спеціалісти пропонують найрізноманітніші курси і спецпроекти, покликані навчити всіх охочих тонкощам тої чи іншої професії. Деякі з них безкоштовні, за інші доведеться платити.

Так само навчальні інтенсиви пропонують і державні установи. До вивчення IT залучають, зокрема, студентів і викладачів українських закладів вищої освіти (ЗВО).

Про курси-стажування, їхню мету та формат, читайте далі в матеріалі Styler.

Всеукраїнські освітні курси-стажування

Маючи на меті просвіту студентів і викладачів українських ЗВО, IT-компанія Genesis запустила Всеукраїнські освітні курси-стажування.

Їх викладають у форматі змішаного навчання. Тобто вони включають передзаписані відеолекції та інтерактиви на спеціальній LMS-платформі у поєднанні із заняттями в контакті з викладачем.

Під час проходження онлайн-частини студенти отримують доступ до:

  • LMS-платформи із симулятором стажування у продуктовій ІТ-компанії (LMS - learning management system - система управління навчанням)
  • передзаписаних відеолекцій з експертами-практиками
  • конспектів, інфографік та словника термінів
  • відеолекцій у форматі діалогу з лідерами галузі
  • інтерактивних завдань і тестувань на платформі

Продуктове IT для викладачів ЗВО

Задля підвищення рівня знань не тільки студентів, але і їхніх наставників, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти й науки та Genesis запускають безоплатні курси у сфері продуктового ІТ для викладачів вишів.

Якщо викладач хоче інтегрувати Всеукраїнські курси в освітні програми своїх навчальних закладів то може долучитися до безоплатного двотижневого інтенсиву.

Він дозволить:

  • здобути знання у сфері продуктового ІТ
  • дізнатися про структуру курсів
  • навчитися ефективно викладати їх для студентів

Після успішного завершення курсів, викладач отримає сертифікат із переліком набутих компетенцій та право інтегрувати курси у своєму закладі освіти. Він матиме також доступ до всіх необхідних матеріалів: конспектів, інфографік, презентацій та бізнес-моделей.

Які курси й коли тривають

Для інтеграції курсів у ЗВО викладачі проходять навчання з підвищення експертизи в методології викладання курсів та збільшення обізнаності у продуктовому IT.

Терміни перших потоків навчання:

  • 10-21 липня - курс "Створення та розвиток IT-продуктів" (навчання вже стартувало)
  • 24 липня - 04 серпня - курс “Маркетинг IT-продуктів”

Зареєструватися можна за посиланням.

Раніше ми писали, хто сьогодні в Україні заробляє понад 50 тисяч гривень щомісяця.

Читайте також, де знайти роботу новачкам, які не мають досвіду.

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