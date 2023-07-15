Українцям пропонують ІТ-курси за державний кошт. Хто може навчатись безкоштовно

Всеукраїнські освітні курси-стажування

Маючи на меті просвіту студентів і викладачів українських ЗВО, IT-компанія Genesis запустила Всеукраїнські освітні курси-стажування.

Їх викладають у форматі змішаного навчання. Тобто вони включають передзаписані відеолекції та інтерактиви на спеціальній LMS-платформі у поєднанні із заняттями в контакті з викладачем.

Під час проходження онлайн-частини студенти отримують доступ до:

LMS-платформи із симулятором стажування у продуктовій ІТ-компанії (LMS - learning management system - система управління навчанням)

передзаписаних відеолекцій з експертами-практиками

конспектів, інфографік та словника термінів

відеолекцій у форматі діалогу з лідерами галузі

інтерактивних завдань і тестувань на платформі

Продуктове IT для викладачів ЗВО

Задля підвищення рівня знань не тільки студентів, але і їхніх наставників, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти й науки та Genesis запускають безоплатні курси у сфері продуктового ІТ для викладачів вишів.

Якщо викладач хоче інтегрувати Всеукраїнські курси в освітні програми своїх навчальних закладів то може долучитися до безоплатного двотижневого інтенсиву.

Він дозволить:

здобути знання у сфері продуктового ІТ

дізнатися про структуру курсів

навчитися ефективно викладати їх для студентів

Після успішного завершення курсів, викладач отримає сертифікат із переліком набутих компетенцій та право інтегрувати курси у своєму закладі освіти. Він матиме також доступ до всіх необхідних матеріалів: конспектів, інфографік, презентацій та бізнес-моделей.

Які курси й коли тривають

Для інтеграції курсів у ЗВО викладачі проходять навчання з підвищення експертизи в методології викладання курсів та збільшення обізнаності у продуктовому IT.

Терміни перших потоків навчання:

10-21 липня - курс "Створення та розвиток IT-продуктів" (навчання вже стартувало)

24 липня - 04 серпня - курс “Маркетинг IT-продуктів”

Зареєструватися можна за посиланням.