Де знайти роботу без досвіду. Поради новачкам і тим, хто змінює професію
Пошук роботи без досвіду, або ж першої роботи в цілому - непростий, але необхідний крок у житті кожної людини. Цей процес може викликати безліч запитань і переживань, однак не все так страшно, як може здаватись на перший погляд.
З чого почати пошук роботи і де знайти “гарячі” вакансії, читайте в матеріалі Styler далее.
Перша робота
Пошук першої роботи - унікальний досвід. Одні знають, чого хочуть від життя, і рухаються згідно чітко наміченого плану. Інші - шукають себе і намагаються здобути корисний досвід на майбутнє. Дехто взагалі починає кар'єру з підробітків, заради грошей, поєднуючи роботу з навчанням.
Однак рано чи пізно шукати першу роботу доводиться кожному. І тут варто звернути увагу, перш за все, на бажаний "формат" працевлаштування:
- тимчасова робота чи постійна
- віддалена (онлайн) робота чи в офісі (офлайн)
- робота з частковою або повною зайнятістю (залежить від кількості робочих годин/днів)
Зміна професії
Якщо внаслідок тих чи інших подій ви вирішили змінити профіль й шукати роботу за іншим фахом - не бійтеся. Проаналізуйте власний "багаж":
- досвід роботи з попередніх посад
- soft skills (особисті якості, навички, поведінка та вміння міжособистісного спілкування, які допомагають взаємодіяти з іншими людьми, колегами)
- hard skills (реальні вміння та знання, необхідні для певної посади та конкретної роботи)
- потенційні можливості
Після цього оберіть бажану сферу роботи (спеціальність) й посаду, на якій вам би було комфортно.
Для того, щоб легше “влитися” в нову професію, можна записатись на спеціалізовані курси, пройти низку кваліфікованих тренінгів, знайти і перечитати спеціалізовану літературу тощо.
Поради психологів
Незалежно від того, чи маєте ви досвід працевлаштування, чи шукаєте роботу вперше, психологи радять починати цей процес з "чистого листа":
- налаштуйтесь на те, що пошук роботи - теж робота, отже й часу цьому треба приділяти достатньо
- шукайте роботу щодня
- визначте свої сильні сторони (чим саме ви відрізняєтесь від інших претендентів на цю посаду)
- не думайте, що хтось вам чимось зобов’язаний (у тому числі й роботою) - за бажану посаду варто боротись, але без гніву та образ
- не бійтеся звертатись безпосередньо до роботодавця, керівника (особливо якщо компанія невелика), а не до відділу кадрів
- складіть порівняльний список що потрібно/не потрібно зробити, аби провалити власне працевлаштування (у другій колонці ви знайдете реальні кроки та дії, що приведуть вас до успіху)
- не забувайте, що роботодавці намагаються брати на роботу переможців (ви не просите роботу, а шукаєте, де можна якомога вигідніше продати свої знання, навички та час)
- будьте готові до зміни діяльності, щоб справлятись з новою роботою та отримати від неї задоволення
З чого почати пошук роботи
Перш за все необхідно визначитись із професією (напрямком професійної діяльності) та бажаною посадою (що потребує мінімум досвіду).
Якщо ви вже точно знаєте, що шукаєте, тоді:
- складіть список компаній, в яких хотіли би працювати
- пошукайте та оберіть вакансії, які відповідають вашим очікуванням (важливо звертати увагу на вимоги до кандидатів, які вам потрібно задовольнити)
- створіть стисле, але інформативне резюме (воно має відповідати обраній вакансії та містити інформацію про ваші навички, досягнення, вміння, нагороди, сертифікати тощо)
- підготуйте супровідний лист (він має базуватись на ваших знаннях про конкретну компанію, вакансію та цінності потенційних роботодавців і співробітників)
- розішліть резюме та супровідні листи за вказаними у вакансіях контактами
Після цього варто готуватись до співбесід (особистих чи онлайн-зустрічей) та тестових завдань або стажування, якщо такі необхідні.
Де шукати роботу без досвіду
Знайти роботу без досвіду допоможуть всі можливі ресурси - від особистих знайомств та оголошень у соціальних мережах, до дієвих державних послуг і спеціалізованих сайтів.
Наприклад знайти першу роботу на офіційному рівні можна звернувшись до Державного центру зайнятості.
Також в Україні існує чимало інтернет-ресурсів і порталів з вакансіями від різних компаній. Деякі з них:
- work.ua
- rabota.ua
- dou.ua
- ua.jooble.org
- OLX
- trud.com
- grc.ua
Людям з інвалідністю стануть у нагоді спеціалізовані платформи для пошуку роботи:
- vilno.org
- onequals.com.ua
Насамкінець, чимало оголошень можна знайти у соціальних мережах (Facebook-спільноти, спеціалізовані Telegram-канали тощо), а також на офіційних сайтах самих роботодавців (компаній, в яких ви б хотіли працювати).
Раніше ми також писали, чи можна піти працювати в IT без досвіду і на яку з/п розраховувати.