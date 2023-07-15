RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам предлагают ІТ-курсы за счет государства. Кто может учиться бесплатно

Как пройти бесплатные ІТ-курсы (фото: freepik)
Автор: Ирина Костенко

Сфера ІТ в Украине развивается стремительно и безостановочно. Частные компании и специалисты предлагают самые разные курсы и спецпроекты, призванные научить всех желающих тонкостям той или иной профессии. Некоторые из них бесплатны, за другие придется платить.

Так же обучающие интенсивы предлагают и государственные учреждения. К изучению IT привлекают, в частности, студентов и преподавателей украинских заведений высшего образования.

О курсах-стажировке, их целях и формате, читайте дальше в материале Styler.

Всеукраинские образовательные курсы-стажировка

Имея целью просветить студентов и преподавателей украинских вузов, IT-компания Genesis запустила Всеукраинские образовательные курсы-стажировку.

Их преподают в формате смешанного обучения. То есть они включают в себя предзаписанные видеолекции и интерактивы на специальной LMS-платформе в сочетании с занятиями в контакте с преподавателем.

Во время прохождения онлайн-части студенты получают доступ к:

  • LMS-платформе с симулятором стажировки в продуктовой IT-компании (LMS - learning management system - система управления обучением)
  • предзаписанным видеолекциям с экспертами-практиками
  • конспектам, инфографикам и словарям терминов
  • видеолекциям в формате диалога с лидерами отрасли
  • интерактивным заданиям и тестированиям на платформе

Продуктовое IT для преподавателей вузов

Для повышения уровня знаний не только студентов, но и их наставников, Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки и Genesis запускают бесплатные курсы в сфере продуктового IT для преподавателей вузов.

Если преподаватель хочет интегрировать Всеукраинские курсы в образовательные программы своих учебных заведений, то может присоединиться к бесплатному двухнедельному интенсиву.

Он позволит:

  • получить знания в сфере продуктового IT
  • узнать о структуре курсов
  • научиться эффективно преподавать их для студентов

После успешного завершения курсов преподаватель получит сертификат с перечнем приобретенных компетенций и право интегрировать курсы в своем учебном заведении. Он также будет иметь доступ ко всем необходимым материалам: конспектам, инфографикам, презентациям и бизнес-моделям.

Какие курсы и когда проходят

Для интеграции курсов в вузах преподаватели проходят обучение по повышению экспертизы в методологии преподавания курсов и осведомленности в продуктовом IT.

Сроки первых потоков обучения:

  • 10-21 июля - курс "Создание и развитие IT-продуктов" (обучение уже стартовало)
  • 24 июля - 04 августа - курс "Маркетинг IT-продуктов"

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Раньше мы писали, кто сегодня в Украине зарабатывает более 50 тысяч гривен в месяц.

Читайте также, где найти работу новичкам, не имеющим опыта.

Читайте РБК-Украина в Google News
ITработа в Украине