UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям продають вершкове масло, яке не можна їсти. Запам'ятайте ці дві назви

Українцям масово "втюхують" фальсифіковане масло (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Україні продають вершкове масло, яке на 100% є фальсифікатом. Зокрема, таку продукцію, що не відповідає вимогам законодавства про харчові продукти, помітили на полицях магазинів Тернополя.

Яке масло не можна купувати, навіть якщо воно буде дешевшим за інші марки, і чому - читайте далі в матеріалі Styler.

Як називається масло, яке не можна купувати

Днями під час проведення позапланового заходу спеціалістами Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області в магазині обласного центру було виявлено вершкове масло, яке виробляє… майже зруйнований завод.

Мова йде про "Пустомитівський молокозавод", що знаходиться у Рівненській області. Виявляється, він не отримував експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження.

"Згідно інформації Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, будівля ТОВ "Пустомитівський молокозавод" перебуває у напівзруйнованому стані, територія занедбана", - йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Таким чином, продукція цього заводу “може спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини”. І її не можна купувати.

Про які ж саме марки масла йде мова? Наразі їх дві:

  • "Поліське Селянське" солодковершкове, 73%, вага 200 г
  • "Поліське Екстра", 82,5% вага 200 г

Тому якщо побачите в магазині масло від "Пустомитівського молокозаводу", то не купуйте його.

А ще краще - проінформуйте Головне управління Держпродспоживслужби у своїй області. Контакти всіх територіальних органів доступні за посиланням.

Ось так виглядає масло, яке краще не купувати (фото: facebook.com/Dpssternopil)

Раніше ми розповідали вам про прості способи швидко розм'якшити масло до кімнатної температури

Читайте також, як швидко натерти твердий сир та чим замінити тертку, якщо її під руками немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
маслофальсификат