Українцям продають вершкове масло, яке не можна їсти. Запам'ятайте ці дві назви

В Україні продають вершкове масло, яке на 100% є фальсифікатом. Зокрема, таку продукцію, що не відповідає вимогам законодавства про харчові продукти, помітили на полицях магазинів Тернополя.
Яке масло не можна купувати, навіть якщо воно буде дешевшим за інші марки, і чому - читайте далі в матеріалі Styler.
Днями під час проведення позапланового заходу спеціалістами Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області в магазині обласного центру було виявлено вершкове масло, яке виробляє… майже зруйнований завод.
Мова йде про "Пустомитівський молокозавод", що знаходиться у Рівненській області. Виявляється, він не отримував експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження.
"Згідно інформації Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, будівля ТОВ "Пустомитівський молокозавод" перебуває у напівзруйнованому стані, територія занедбана", - йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
Таким чином, продукція цього заводу “може спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини”. І її не можна купувати.
Про які ж саме марки масла йде мова? Наразі їх дві:
Тому якщо побачите в магазині масло від "Пустомитівського молокозаводу", то не купуйте його.
А ще краще - проінформуйте Головне управління Держпродспоживслужби у своїй області. Контакти всіх територіальних органів доступні за посиланням.
Ось так виглядає масло, яке краще не купувати (фото: facebook.com/Dpssternopil)
Раніше ми розповідали вам про прості способи швидко розм'якшити масло до кімнатної температури
Читайте також, як швидко натерти твердий сир та чим замінити тертку, якщо її під руками немає.