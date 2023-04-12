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Украинцам продают сливочное масло, которое нельзя есть. Запомните эти два названия

Украинцам массово "втюхивают" фальсифицированное масло (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продают сливочное масло, которое на 100% является фальсификатом. Такую продукцию, не отвечающую требованиям законодательства о пищевых продуктах, заметили на полках магазинов Тернополя.

Какое масло нельзя покупать, даже если оно будет дешевле других марок, и почему - читайте дальше в материале Styler.

Как называется масло, которое нельзя покупать

На днях во время проведения внепланового мероприятия специалистами Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области в магазине областного центра было обнаружено сливочное масло, которое производит почти разрушенный завод.

Речь идет о "Пустомытовском молокозаводе", который находится в Ровенской области. Оказывается, он не получал эксплуатационное разрешение на производство и хранение пищевых продуктов животного происхождения.

"Согласно информации Главного Управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области, здание ООО "Пустомытовский молокозавод" находится в полуразрушенном состоянии, территория заброшена", - говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Таким образом, продукция этого завода "может оказать вредное влияние на здоровье человека". И его нельзя покупать.

О каких же марках масла идет речь? Пока их две:

  • "Поліське Селянське" солодковершкове, 73%, вес 200 г
  • "Поліське Екстра", 82,5% вес 200 г

Поэтому если увидите в магазине масло от "Пустомытовского молокозавода", то не покупайте его.

А еще лучше - проинформируйте Главное управление Госпродпотребслужбы в своей области. Контакты всех территориальных органов доступны по ссылке.

Вот так выглядит масло, которое лучше не покупать (фото: facebook.com/Dpssternopil)

Раньше мы рассказывали вам о простых способах быстро размягчить масло до комнатной температуры.

Читайте также, как быстро натереть сыр и чем заменить терку, если ее под руками нет.

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маслофальсификат