Українцям пояснили, скільки направлень може виписати сімейний лікар

Що треба знати про кількість направлень від сімейного лікаря

За допомогою електронного направлення лікар контролює маршрут пацієнта, а людина має чітке уявлення, до якого лікаря потрібно звернутись, які обстеження зробити чи яке лікування пройти.

Е-направлення на медпослугу виписує лікуючий лікар або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст, за умови, якщо цього потребує стан здоров’я пацієнта. Наприклад, це можуть бути обстеження для встановлення діагнозу, операції тощо.

Тобто лікар виписує направлення, якщо на це є клінічні покази, і пацієнт дійсно потребує цієї послуги для збереження чи відновлення здоров’я.

Тому лікар створить в електронній системі охорони здоров’я стільки направлень, скільки необхідно пацієнту відповідно до стану здоров’я. Жодних лімітів в ЕСОЗ не передбачено.

Як укласти декларацію з сімейним лікарем

Виберіть за особистими критеріями заклад чи лікаря. Ви можете скористатися порадами знайомих або відвідати найближчі заклади та дізнатися про лікарів там.

Перегляньте мапу та перевірте, чи вже можна підписати декларацію у вибраному закладі. Також медичні заклади, підключені до системи, можна розпізнати за наліпкою "Тут можна обрати свого лікаря".

Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 років - візьміть також свідоцтво про народження дитини.

Зверніться до реєстратури медзакладу та повідомте, що хочете підписати декларацію.

Працівник медзакладу введе ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код працівнику закладу.

З електронної системи роздрукують декларацію з вашими даними. Уважно перевірте, чи всі дані правильні. Якщо потрібно - працівник внесе зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший залишається у закладі.

Потім працівник підтвердить вашу декларацію своїм електронним підписом та відправить в електронну систему.