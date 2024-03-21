У них досі вірять українці. У МОЗ спростували 5 міфів про поширену "воєнну" травму

За два роки повномасштабної війни багато захисників і навіть цивільне населення отримали черепно-мозкові травми, або так звані "контузії". Втім у народі навколо цієї травми досі побутує багато міфів, які заважають людям швидко одужати.

Про те, які твердження про контузії є міфами, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію МОЗ у Facebook .

Що треба знати про черепно-мозкові травми

"Легкі черепно-мозкові травми, спричинені дією вибухової хвилі, супроводжували всі війни, відколи вперше застосували артилерію. Після початку повномасштабної війни Росії проти України, так звана "контузія" стала справжнім викликом для боєздатності наших підрозділів", - розповідають у МОЗ.

Погляд на проблему "крізь пальці" та недостатня вивченість цього виду ураження і його наслідків призвели до формування безлічі міфів. Нижче наводимо найрозповсюдженіші з них.

Термінологія

"Часто невидимий вплив вибухової хвилі називають "контузією". Втім, це визначення не завжди коректне. Найчастіше вибухова хвиля викликає струс головного мозку (лат. commotio). Його синонім - легка черепно-мозкова травма (англ. mild Traumatic Brain Injury). Водночас контузія (англ. contusion) про значно важчий вид травми, який нерідко може потребувати реанімаційних заходів", - пояснюють у Міністерстві.

Також вибухова хвиля може викликати ураження слухового та вестибулярного апаратів. Таку травму називають акубаротравмою. Цей термін часто вживають неправильно. Наприклад, коли говорять лише про струс головного мозку.

"Швидке відновлення" після черепно-мозкової травми легкого ступеня

У 70% випадків допомога людям із такою травмою надається неправильно чи без урахування індивідуальних особливостей. Йдеться, зокрема, про:

неправильне ведення травми в гострому періоді

відсутність якісної реабілітації

старший вік

наявність супутніх хронічних захворювань

черепно-мозкові травми в анамнезі

важкі психоемоційні перевантаження

"Наявність цих додаткових факторів часто унеможливлює швидке відновлення після травми та негативно впливає на спроможність людини відновити втрачені функції", - кажуть медики.

Треба зробити МРТ, щоб побачити "контузію"

В основі "контузії" - струс мозку, який призводить до його ушкодження. При цьому зміни відбуваються на рівні нейронів та їх звʼязків. МРТ дозволяє побачити лише опосередковані ознаки наслідків травми. Наприклад, патологію оболонок мозку, якщо вона виникла.

Натомість МРТ, КТ чи інші подібні дослідження не рекомендують проводити, якщо є звичайний струс головного мозку. Такі дослідження доцільно проводити виключно у випадку наявності у пацієнта симптомів, які свідчать про важчий тип ураження.

Лікування пацієнтів із "контузією" крапельницями

Внутрішньовенне введення будь-яких препаратів при легкій черепно-мозковій травмі не відповідає жодним клінічним настановам та не є доказовим.

"Медикаментозне лікування, звісно, застосовується для покращення окремих симптомів, проте визначальну роль відіграють якісна реабілітація та зміна способу життя людини", - кажуть медики.

Людям із легкою черепно-мозковою травмою треба уникати будь-яких фізичних навантажень

Насправді таким пацієнтам протипоказані тільки надмірні навантаження. Легка фізична активність на кшталт аеробіки - надпотужний інструмент для відновлення функцій мозку. Адже рух допомагає мозку будувати нові нейронні зв’язки.