Українцям розповіли, як зробити операцію в лікарні абсолютно безкоштовно: важливі нюанси

В Україні пацієнти можуть провести операцію абсолютно безкоштовно. Щоб дізнатись, в якій лікарні можуть зробити операцію, варто знати про деякі нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я .

Де можуть зробити операцію безкоштовно

Програма медичних гарантій покриває і невідкладні, і планові операції.

У будь-якій лікарні, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" або "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня" оперативні втручання є безоплатними.

Для планової операції у пацієнта має бути електронне направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем.

Зверніть увагу, що відповідна лікарня може проводити лише ті оперативні втручання, які властиві їй відповідно до напряму надання медичної допомоги. Наприклад, не кожен медзаклад зможе провести операцію через злоякісне новоутворення тощо.

Перелік безкоштовних послуг при госпіталізації з метою проведення операції:

первинний огляд та визначення маршруту

усі необхідні лабораторні дослідження

усі необхідні інструментальні дослідження: ЕКГ, УЗД, зокрема з доплерографією, ендоскопічні дослідження, КТ, МРТ

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування

анестезія та огляд анестезіологом перед операцією

власне хірургічна операція

забезпечення ліками з Нацпереліку та закупленими коштом інших програм

інтенсивна терапія при загрозливих для життя станах

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд

послуги з реабілітації при показаннях

харчування в умовах стаціонару

Щоб знайти лікарню, яка проводить операції, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Що робити, коли відмовили

Багато пацієнтів та їх рідні переконані, якщо в лікарні кажуть купувати ліки - треба купувати, якщо кажуть, платити за операцію чи КТ - треба платити. Але це - неправда.

Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, це - порушення

У такому випадку необхідно подати звернення до НСЗУ.

Важливо, що для того, щоб скарга мала позитивний результат, важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти).