Украинцам объяснили, сколько направлений может выписать семейный врач

Что нужно знать о количестве направлений от семейного врача

С помощью электронного направления врач контролирует маршрут пациента, а человек имеет ясное представление, к которому врачу нужно обратиться, какие обследования сделать или какое лечение пройти.

Е-направление на медуслугу выписывает лечащий врач или врач первичного звена, или узкий специалист, при условии, что в этом нуждается состояние здоровья пациента. Например, это может быть обследование для установления диагноза, операции и т.д.

То есть врач выписывает направление, если на это есть клинические показания, и пациент действительно нуждается в этой услуге для сохранения или восстановления здоровья.

Поэтому врач создаст в электронной системе здравоохранения столько направлений, сколько необходимо пациенту в соответствии с состоянием здоровья. Никаких лимитов в ЕСОЗ не предусмотрено.

Как заключить декларацию с семейным врачом

Выберите по личным критериям заведение или врача. Вы можете воспользоваться советами знакомых или посетить ближайшие заведения и узнать о врачах там.

Просмотрите карту и проверьте, можно ли подписать декларацию в выбранном заведении. Также медицинские учреждения, подключенные к системе, можно распознать по наклейке "Здесь можно выбрать своего врача".

Возьмите паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если нужно подписать декларацию для ребенка до 14 лет - возьмите также свидетельство о рождении ребенка.

Обратитесь в регистратуру медучреждения и сообщите, что хотите подписать декларацию.

Работник медучреждения введет ваши данные в электронную систему. На мобильный поступит SMS с кодом. Сообщите этот код работнику заведения.

С электронной системы распечатают декларацию по вашим данным. Внимательно проверьте, правильно ли все данные. Если нужно – работник внесет изменения в системе и распечатает декларацию еще раз. Подпишите два экземпляра распечатанной декларации. Один вы уносите с собой, другой остается в заведении.

Затем работник подтвердит вашу декларацию своей электронной подписью и отправит в электронную систему.