Українцям пояснили, якими можуть бути відключення світла

Минулого року в Україні діяли графіки відключень світла. При цьому самі відключення відрізнялися за типом, тривалістю та іншими характеристиками.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці YASNO у Facebook пояснює, якими можуть бути відключення.
Минулої зими в Україні застосовували екстрені та стабілізаційні відключення.
Екстрені використовують у випадку масштабної аварії після пошкодження енергосистеми. Цей тип відключень неможливо спрогнозувати чи оцінити тривалість ремонтних робіт. Тому у випадку екстрених відключень графіки не застосовують.
Інколи екстрене відключення застосовують під час атаки, щоб максимально зменшити навантаження на систему і запобігти пошкодженням.
Стабілізаційні відключення потрібні для збалансування системи на визначений обсяг електроенергії. У цьому випадку є чіткий графік.
Також бувають аварійні локальні відключення, які трапляються на прибудинкових мережах, наприклад, якщо через негоду порвало дроти чи спрацював запобіжник.
Для того, щоб якимось чином діяти далі, потрібно знати причину відключення.
Тому спочатку перевірте, чи застосовують стабілізаційні графіки за вашою адресою. Це можна зробити у чатботі у вайбері чи телеграмі.
Якщо графіки не застосовують, зверніться до вашого ОСББ чи керівної компанії, або ж до вашого оператора системи розподілу.
Раніше ми розповідали, чи будуть цієї зими вимикати світло в Україні.
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