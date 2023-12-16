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Українцям пояснили, якими можуть бути відключення світла

Які є типи відключень світла (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Минулого року в Україні діяли графіки відключень світла. При цьому самі відключення відрізнялися за типом, тривалістю та іншими характеристиками.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці YASNO у Facebook пояснює, якими можуть бути відключення.

Якими бувають відключення

Минулої зими в Україні застосовували екстрені та стабілізаційні відключення.

Екстрені використовують у випадку масштабної аварії після пошкодження енергосистеми. Цей тип відключень неможливо спрогнозувати чи оцінити тривалість ремонтних робіт. Тому у випадку екстрених відключень графіки не застосовують.

Інколи екстрене відключення застосовують під час атаки, щоб максимально зменшити навантаження на систему і запобігти пошкодженням.

Стабілізаційні відключення потрібні для збалансування системи на визначений обсяг електроенергії. У цьому випадку є чіткий графік. 

Також бувають аварійні локальні відключення, які трапляються на прибудинкових мережах, наприклад, якщо через негоду порвало дроти чи спрацював запобіжник.

Що робити, якщо у вас немає світла

Для того, щоб якимось чином діяти далі, потрібно знати причину відключення.

Тому спочатку перевірте, чи застосовують стабілізаційні графіки за вашою адресою. Це можна зробити у чатботі у вайбері чи телеграмі.

Якщо графіки не застосовують, зверніться до вашого ОСББ чи керівної компанії, або ж до вашого оператора системи розподілу.

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відключеня світла