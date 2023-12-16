Українцям пояснили, якими можуть бути відключення світла

Якими бувають відключення

Минулої зими в Україні застосовували екстрені та стабілізаційні відключення.

Екстрені використовують у випадку масштабної аварії після пошкодження енергосистеми. Цей тип відключень неможливо спрогнозувати чи оцінити тривалість ремонтних робіт. Тому у випадку екстрених відключень графіки не застосовують.

Інколи екстрене відключення застосовують під час атаки, щоб максимально зменшити навантаження на систему і запобігти пошкодженням.

Стабілізаційні відключення потрібні для збалансування системи на визначений обсяг електроенергії. У цьому випадку є чіткий графік.

Також бувають аварійні локальні відключення, які трапляються на прибудинкових мережах, наприклад, якщо через негоду порвало дроти чи спрацював запобіжник.

Що робити, якщо у вас немає світла

Для того, щоб якимось чином діяти далі, потрібно знати причину відключення.

Тому спочатку перевірте, чи застосовують стабілізаційні графіки за вашою адресою. Це можна зробити у чатботі у вайбері чи телеграмі.

Якщо графіки не застосовують, зверніться до вашого ОСББ чи керівної компанії, або ж до вашого оператора системи розподілу.