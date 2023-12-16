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Украинцам объяснили, какими могут быть отключения света

Какие типы отключений света (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В прошлом году в Украине действовали графики отключения света. При этом сами отключения отличались по типу, длительности и другим характеристикам.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице YASNO в Facebook объясняет, какими могут быть отключения.

Какими бывают отключения

Прошлой зимой в Украине применялись экстренные и стабилизационные отключения.

Экстренные используют при масштабной аварии после повреждения энергосистемы. Этот тип отключений не может спрогнозировать или оценить продолжительность ремонтных работ. Потому в случае экстренных отключений графики не используют.

Иногда экстренное отключение применяют во время атаки, чтобы максимально уменьшить нагрузку на систему и предотвратить повреждения.

Стабилизационные отключения необходимы для сбалансирования системы на определенный объем электроэнергии. В этом случае есть четкий график.

Также бывают аварийные локальные отключения, случающиеся на придомовых сетях, например, если из-за непогоды порвало провода или сработал предохранитель.

Что делать, если у вас нет света

Для того чтобы каким-то образом действовать дальше, нужно знать причину отключения.

Поэтому сначала проверьте, применяют ли стабилизационные графики по вашему адресу. Это можно сделать в чате в вайбере или телеграмме.

Если графики не применяются, обратитесь к вашему ОСМД или руководящей компании, или к оператору системы распределения.

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відключеня світла