Украинцам объяснили, какими могут быть отключения света

В прошлом году в Украине действовали графики отключения света. При этом сами отключения отличались по типу, длительности и другим характеристикам.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице YASNO в Facebook объясняет, какими могут быть отключения.
Прошлой зимой в Украине применялись экстренные и стабилизационные отключения.
Экстренные используют при масштабной аварии после повреждения энергосистемы. Этот тип отключений не может спрогнозировать или оценить продолжительность ремонтных работ. Потому в случае экстренных отключений графики не используют.
Иногда экстренное отключение применяют во время атаки, чтобы максимально уменьшить нагрузку на систему и предотвратить повреждения.
Стабилизационные отключения необходимы для сбалансирования системы на определенный объем электроэнергии. В этом случае есть четкий график.
Также бывают аварийные локальные отключения, случающиеся на придомовых сетях, например, если из-за непогоды порвало провода или сработал предохранитель.
Для того чтобы каким-то образом действовать дальше, нужно знать причину отключения.
Поэтому сначала проверьте, применяют ли стабилизационные графики по вашему адресу. Это можно сделать в чате в вайбере или телеграмме.
Если графики не применяются, обратитесь к вашему ОСМД или руководящей компании, или к оператору системы распределения.
Ранее мы рассказывали, будут ли этой зимой выключать свет в Украине.
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