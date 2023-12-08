Українцям розказали, чи будуть відключення світла цією зимою
Відключення світла через обстріли росіян - дуже болюча тема для всіх українців. Чи будуть вони цієї зими, до чого готуватися.
Про можливі відключення, і від чого це залежить, окрім обстрілів, розказав директор компанії YASNO Сергій Коваленко в інтервью Анатолію Анатолічу.
Чи будуть відключення в Україні
"Ми не знаємо, яке у нас буде споживання, бо всі лякають дефіцитом. Якщо буде +5 зимою - то дефіциту не буде. А якщо буде місяць температура -30 - то дефіцит буде. У нас все залежить від температури", - сказав Коваленко.
За його прогнозом і сподіваннями, дефіциту має не бути взимку.
Директор YASNO зазначив, що якщо дефіцит прогнозований, то можна домовлятися з великими підприємствами, щодо перенесення частини їх виробництва на ніч.
"Поки що я не бачу критичної проблеми", - сказав він.
За словами Коваленка, якщо буде комфортна погода - то зиму українці можуть пройти без відключень.
Але якщо ворог буде обстрілювати енергетичні об'єкти - то безумовно, відключення будуть.
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