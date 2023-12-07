Киян будуть попереджати про відключення світла: як налаштувати функцію на телефоні

Усі користувачі "Київ Цифровий" відтепер зможуть отримувати сповіщення про відключення світла. Щоб отримати таку функцію, потрібно оновити мобільний застосунок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram "Київ Цифровий".

Як підключити функцію

Дізнатись про відключення світла у Києві тепер можна у застосунку.

"Об’єднали зусилля з ДТЕК Київські електромережі, аби ви першими були в курсі стабілізаційних і екстрених відключень. Зараз ці відключення не застосовуються. Але якщо вони будуть - вас першим повідомить "Київ Цифровий", - розповіли в пресслужбі.

Для того, щоб отримувати сповіщення, необхідно зайти у застосунок та виконати наступні дії:

комунальні послуги - "ДТЕК Світло"

додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично

отримуйте сповіщення та переглядайте актуальний графік відключень у будь-яку мить

Зазначається, щойно оператор ДТЕК Київські електромережі дізнається про стабілізаційні або екстрені відключення, відновлення енергопостачання чи зміни в графіку, то користувач одразу отримає сповіщення.

Важливо, що сповіщення надсилаються цілодобово, але можна увімкнути режим "не турбувати вночі". Тоді з 22:00 до 8:00 сповіщення користувач отримувати не буде.

Як отримувати інформацію про відключення світла (скриншот)