Киян будуть попереджати про відключення світла: як налаштувати функцію на телефоні
Усі користувачі "Київ Цифровий" відтепер зможуть отримувати сповіщення про відключення світла. Щоб отримати таку функцію, потрібно оновити мобільний застосунок.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram "Київ Цифровий".
Як підключити функцію
Дізнатись про відключення світла у Києві тепер можна у застосунку.
"Об’єднали зусилля з ДТЕК Київські електромережі, аби ви першими були в курсі стабілізаційних і екстрених відключень. Зараз ці відключення не застосовуються. Але якщо вони будуть - вас першим повідомить "Київ Цифровий", - розповіли в пресслужбі.
Для того, щоб отримувати сповіщення, необхідно зайти у застосунок та виконати наступні дії:
- комунальні послуги - "ДТЕК Світло"
- додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично
- отримуйте сповіщення та переглядайте актуальний графік відключень у будь-яку мить
Зазначається, щойно оператор ДТЕК Київські електромережі дізнається про стабілізаційні або екстрені відключення, відновлення енергопостачання чи зміни в графіку, то користувач одразу отримає сповіщення.
Важливо, що сповіщення надсилаються цілодобово, але можна увімкнути режим "не турбувати вночі". Тоді з 22:00 до 8:00 сповіщення користувач отримувати не буде.
Як отримувати інформацію про відключення світла (скриншот)
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