Українцям пояснили, чому навіть з відключеннями рахунки за світло не стають меншими

Чому рахунки за світло приходять ті самі, що й до відключень

За словами фахівців енергокомпанії, на це впливають два фактори:

регулярність передачі показників

активне використання електроенергії після відновлення постачання

Розберімо кожен із них по черзі.

Передача показників

Якщо ви регулярно передавали показання, оператор системи розподілу може розрахувати різницю між вашими попередніми та поточними даними. Отримана сума - це ваш фактичний обсяг споживання.

Якщо ж ви цього не робили, обсяг електроенергії визначають за середньодобовим споживанням, який часто може бути перевищеним. Тоді сума може не відповідати очікуванням, навіть якщо через відключення електроенергії споживання за місяць знизилося.

Використання після відновлення постачання

Енергетики називають цей процес "відкладеним споживанням".

Це означає, що коли у вас вдома з'явилося світло, працювати починають одночасно кілька потужних приладів. Це нормально, проте в цей момент відбувається різкий стрибок споживання.

З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці будинку знову залишаться без світла. З іншого - таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, що був зекономлений під час відключення.

Тому в результаті й вийде так, що в рахунку за місяць буде використано стільки ж електроенергії, як і тоді, коли відключень не було.

Які побутові прилади потребують багато потужності