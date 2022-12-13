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Яку температуру варто підтримувати вдома, щоб зекономити на платіжках

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Вівторок 13 грудня 2022 19:27
Яку температуру варто підтримувати вдома, щоб зекономити на платіжках Якою повинна бути ідеальна кімнатна температура (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

З настанням холодів українці починають опалювати оселі, проте ціни в платіжках за комунальні послуги трохи кусаються, щоб підтримувати вдома справжнє тепло.

Але є спосіб обігріти житло та не заплатити за це тисячі гривень.

Про це розповідають на сайті Express.

Яку температуру підтримувати вдома?

Експерт з опалення Енді Керр каже, що ідеальна кімнатна температура взимку становить від 18 до 20 градусів.

"Взимку може виникнути бажання підвищити температуру на термостаті. Але експерименти з різними температурами можуть як зменшити рахунки за електроенергію, так і потенційно сприяти кращому нічному сну", - пояснює він.

Замість того, щоб встановлювати одну температуру на весь день, спробуйте перемикатися між денною та нічною, оскільки це може зменшити споживання енергії.

Експерт зазначив, що це міф про те, що ввімкнене опалення на цілий день допоможе заощадити на оплаті електроенергії. Він пояснює це тим, що котел постійно споживатиме енергію.

Набагато енергоефективніше та дешевше налаштувати котел так, щоб він запускався лише тоді, коли вам потрібна тепла вода чи опалення, а на термостаті встановлюйте лише ту температуру, яка потрібна для вашого будинку.

Постійне спалювання палива для опалення вашого будинку призведе не тільки до використання енергії, але й до її втрат.

Наостанок Енді порекомендував тримати термостат встановленим на мінімум 10 градусів, щоб уникнути замерзання труб.

Яку температуру варто підтримувати вдома, щоб зекономити на платіжках

Намагайтеся змінювати температуру в батареях протягом доби (фото: Freepik)

Раніше ми розповідали, яка невелика хитрість допоможе запобігти виходу тепла з оселі.

Читайте також, як і чим утеплити вікна, щоб вони не пропускали холод взимку.

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