Украинцам объяснили, почему даже с отключениями счета за свет не становятся меньше

Почему счета за свет приходят те же, что и к отключениям

По словам специалистов энергокомпании, на это влияют два фактора:

регулярность передачи показателей

активное использование электроэнергии после возобновления поставок

Разберем каждый из них поочередно.

Передача показателей

Если вы регулярно передавали показания, оператор системы распределения может рассчитать разницу между вашими предварительными и текущими данными. Полученная сумма - это ваш фактический объем потребления.

Если вы этого не делали, объем электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению, которое часто может быть превышенным. Тогда сумма может не соответствовать ожиданиям, даже если из-за отключения электроэнергии потребление за месяц снизилось.

Использование после возобновления поставок

Энергетики называют этот процесс "отложенным потреблением".

Это значит, что когда у вас дома появился свет, работать начинают одновременно несколько мощных приборов. Это нормально, однако в этот момент происходит резкий скачок потребления.

С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители дома снова останутся без света. С другой - таким образом может компенсироваться объем электроэнергии, сэкономленный при отключении.

Потому в итоге и получится так, что в счете за месяц будет использовано столько же электроэнергии, как и тогда, когда отключений не было.

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