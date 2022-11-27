Як економити на комуналці при відключеннях світла: платитимете на 50% менше

За відключення світла та не використання енергоємних приладів удень українці можуть економити на комуналці значні суми.

Як заощаджувати при відключеннях світла

Для цього необхідно встановити диференційований лічильник (двохзонний або тризонний) та змінити тариф. У такому разі за спожиту вночі енергію можна буде сплачувати до 50% менше.

Як вибрати прилад

Диференційований лічильник дозволяє вести облік спожитої електричної енергії окремо за кожним періодом часу (зоною доби). Він рахує струм не просто за кількістю спожитих кВт-годин, а вміє запам'ятовувати, скільки електроенергії коли за доби було спожито.

Енергетики повідомили, що облік по зонах вигідний, якщо більшість електроприладів використовувати вночі або перенести на нічний час роботу електроприладів великої потужності – бойлер, електроопалення, системи підігріву підлоги, кондиціонер, пральну машину, посудомийну машину тощо.

Як встановлюються тарифи

Двохзонний. Споживання електроенергії ділиться на два періоди: з 7.00 до 23.00 години – за повним тарифом, з 23.00 до 7.00 години – зі знижкою. Так, у нічний час доби застосовується коефіцієнт 0,5 до тарифу, тобто споживач платитиме на 50% менше.

Тризонний. Споживання ділиться на три періоди: з 8.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00 годин – електроенергія коштує на 50% дорожче звичайного тарифу, з 23.00 до 7.00 годин – по 60% знижки від повного тарифу (коефіцієнт 0,4 у інший час традиційний тариф.