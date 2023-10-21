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Пес із GPS: в Україні показали, як готують чотирилапих прикордонників (відео)

Субота 21 жовтня 2023 11:30
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Пес із GPS: в Україні показали, як готують чотирилапих прикордонників (відео) Прикордонники показали, тренують собак за допомогою нашийників (фото: скриншот)
Автор: Тетяна Самарук

В Державній прикордонній службі України показали та розповіли, як тренують чотирилапих охоронців кордону за допомогою нашийників з навігатором.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Держприкордонслужби у Telegram.

Що відомо

Такі нашийники дозволяють прикордонникам визначити відстань, швидкість та напрямок руху службових собак на відстані до 15 км. І, відповідно, коригувати дії тварини під час підготовки до розшукової роботи.

"Такі комплекти ДПСУ отримала за сприяння ОБСЄ в рамках міжнародної допомоги", - зауважили прикордонники.

Пес із GPS: в Україні показали, як готують чотирилапих прикордонників (відео)Пес із GPS: в Україні показали, як готують чотирилапих прикордонників (відео)Пес із GPS: в Україні показали, як готують чотирилапих прикордонників (відео)Кінологи показали нашийники з навігаторами (фото: скриншот)

Чому пристрій унікальний

Кінологи прикордонної служби позитивно відгукуються про нові пристрої. Все тому, що вони дадуть великі результати в охороні державного кордону

Кінолог Олег Ковальчук розповів, що до комплекту входить пристрій - це GPS-навігатор, який дає можливість відслідковувати рух тварини, контролювати перебіг занять та враховувати помилки під час практичної частини.

Пес із GPS: в Україні показали, як готують чотирилапих прикордонників (відео)Олег Ковальчук (фото: скриншот)

Раніше ми повідомляли, що у Києві поліцейський пес Уран розкрив умисне вбивство.

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