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Як збивають "Шахеди". Дивіться цікаві кадри з "нічними вартовими"

Субота 10 лютого 2024 19:14
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Як збивають "Шахеди". Дивіться цікаві кадри з "нічними вартовими" Як військові збивають ворожі дрони (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Поліна Іваненко

Українські військові, які збивають "Шахеди", які регулярно запускає по нашій країні РФ, показали кадри з тренувань. Учасники МВГ (мобільної вогневої групи), яких ще називають "мисливцями за дронами" та "нічними вартовими", відточували готовність до складної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook Оперативного командування "Південь".

Як проходить тренування МВГ

"За будь-яких погодних умов, у будь-яку частину доби, штормовою ніччю чи серпанковим світанком, дощовим надвечір'ям чи сонячним днем, вони напоготові завжди. Швидкі і влучні, винахідливі і відповідальні", - розповіли про "нічних вартових" в ОК "Південь".

Як збивають &quot;Шахеди&quot;. Дивіться цікаві кадри з &quot;нічними вартовими&quot;

Як збивають &quot;Шахеди&quot;. Дивіться цікаві кадри з &quot;нічними вартовими&quot;

Українські військові (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Зазначається, що Мобільні вогневі групи постійно тренуються та обмінюються досвідом. Окрім цього, захисники України ретельно вивчають тактику ворога.

"Такі заняття - це і підвищення результативності бойової роботи МВГ, і покращення загальної системи захисту населених пунктів, важливих об'єктів інфраструктури, вдосконалення злагодженості дій при відбитті масованих атак, - розповів командувач військ ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.

Як збивають &quot;Шахеди&quot;. Дивіться цікаві кадри з &quot;нічними вартовими&quot;

Як збивають &quot;Шахеди&quot;. Дивіться цікаві кадри з &quot;нічними вартовими&quot;

Військові, які збивають "Шахеди" (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Ефективність тренувань

Окрім цього, в ОК розповіли, що ефективність тренувань впливає на результати бойової робити. Атаку на Одесу у ніч на 10 лютого було відбито на 100%.

Як збивають &quot;Шахеди&quot;. Дивіться цікаві кадри з &quot;нічними вартовими&quot;

Як збивають &quot;Шахеди&quot;. Дивіться цікаві кадри з &quot;нічними вартовими&quot;

Як збивають "Шахеди" (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

"Так, на Подунав'ї не все вдалось, там ефективність бойової роботи трохи не досягла 70%, але і цей показник досить поважний. За допомогою передових технологій та стратегічної майстерності воїни світла, мисливці на "Шахедів" або нічні вартові, як би поетично їх не називали вдячні громадяни, цілодобово пильнують повітряну обстановку", - розповіли представники ОК "Південь".

"Високоточні вправи та сценарії в реальному часі - все це частина процесу, який робить Сили оборони півдня України справжніми винищувачами загроз з небес", - додали вони.

Як збивають &quot;Шахеди&quot;. Дивіться цікаві кадри з &quot;нічними вартовими&quot;

Як збивають &quot;Шахеди&quot;. Дивіться цікаві кадри з &quot;нічними вартовими&quot;

Ловці "Шахедів" (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що український захисник за день знищив вісім одиниць техніки РФ.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що ЗСУ взяли на Авдіївському напрямку полоненого за допомогою дрона.

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