Украинцам показали, как тренируют пожарных в полевых условиях: уникальные фото
Украинцам продемонстрировали, как проходят тактико-специальные учения украинских пожарных и лесничих в полевых условиях.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу "Міністерство лісу" в Telegram рассказывает, что известно об этих учениях и их целях.
Где проходили учения
Подготовка к пожароопасному периоду продолжается нынче в Днепропетровской области.
Тактико-специальные учения были проведены работниками филии "Новомосковский военный лесхоз" совместно с подразделением ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Была отработана, в частности, эффективность применения техники и средств пожаротушения в полевых условиях.
Такие учения нужны и пожарникам, и лесничим (фото: t.me/ministrles)
Цель учений
В ГП "Ліси України" отмечают, что предотвращение лесных пожаров - одно из важнейших направлений деятельности лесоводов.
"Чтобы снизить риск возникновения лесных пожаров, в течение всего пожароопасного периода выполняются профилактические работы", - пояснили эксперты.
Лесные пожары - вызов для спасателей (фото: t.me/ministrles)
Уточняется, что совместные учения и тренировки проводятся ежегодно - чтобы повысить готовность к чрезвычайным ситуациям в лесных массивах.
Кроме этого, они:
- повышают уровень профессиональной подготовки
- улучшают взаимодействие подразделений между собой
Слаженная работа - залог успеха (фото: t.me/ministrles)
Что происходило во время учений
Во время учений спасатели и лесоводы:
- продемонстрировали разные методы борьбы с лесными пожарами
- отработали слаженность подразделений
- проверили специализированную технику
- проверили готовность личного состава ко всем действиям на случай возникновения лесного пожара
Обучение пожарных и лесничих в полевых условиях (фото: t.me/ministrles)
Украинцам напомнили также о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности вблизи лесов, степей и других открытых территорий.
"Помните, что выжигание сухой растительности и ее остатков влечет административную и даже уголовную ответственность согласно действующему законодательству", - подытожили в ГП "Ліси України".
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