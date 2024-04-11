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Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри

Сапери розміновують українські території, аби вберегти життя (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Розмінування під час повномасштабної війни - робота нелегка та небезпечна. Нещодавно у мережі показали, як спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій - сапери - здійснюють контрольований підрив вибухонебезпечних предметів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку ДСНС України у Facebook розповідає, що відомо про їхню роботу.

Що розповіли у ДСНС

Згідно з повідомленням прес-служби ДСНС, нині триває розмінування одного з регіонів України - Миколаївщини.

"На відео - контрольований підрив вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Миколаївської області", - зауважили експерти.

Уточнюється, що цю роботу провели сапери ДСНС.

"Вони щоденно, крок за кроком, очищають українську землю від ворожого смертоносного залізяччя", - додали у відомстві.

Підрив саперами вибухонебезпечних предметів - покадрово.

Полум'я буквально виривається з-під землі (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Момент вибуху (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вибухова хвиля "кладе" траву на землю (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вгору піднімається дим (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Дим із чорного перетворюється на сірий і стелиться землею (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Коли дим піднімається у повітря, на землі можна побачити сліди від вибухів (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Мінна небезпека в Україні

У Держслужбі повідомили також, що в цілому в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ піротехнічними підрозділами ДСНС було знешкоджено вже понад 482 тис. вибухонебезпечних предметів.

"Однак ворог підступний і небезпечний, Україна лишається однією з найзамінованіших країн світу", - наголошується у повідомленні.

Крім того, українців вкотре закликали дотримуватися життєво важливих правил - якщо побачили вибухонебезпечний чи будь-який підозрілий предмет:

  • не підходьте
  • не чіпайте
  • телефонуйте 101

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо росіяни мінують аграрні поля на окупованих територіях.

Читайте також, як Україна хоче виробляти боєприпаси по-новому і до чого тут розмінування.

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