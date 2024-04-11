Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри

Що розповіли у ДСНС

Згідно з повідомленням прес-служби ДСНС, нині триває розмінування одного з регіонів України - Миколаївщини.

"На відео - контрольований підрив вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Миколаївської області", - зауважили експерти.

Уточнюється, що цю роботу провели сапери ДСНС.

"Вони щоденно, крок за кроком, очищають українську землю від ворожого смертоносного залізяччя", - додали у відомстві.

Підрив саперами вибухонебезпечних предметів - покадрово.

Полум'я буквально виривається з-під землі (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Момент вибуху (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вибухова хвиля "кладе" траву на землю (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вгору піднімається дим (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Дим із чорного перетворюється на сірий і стелиться землею (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Коли дим піднімається у повітря, на землі можна побачити сліди від вибухів (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Мінна небезпека в Україні

У Держслужбі повідомили також, що в цілому в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ піротехнічними підрозділами ДСНС було знешкоджено вже понад 482 тис. вибухонебезпечних предметів.

"Однак ворог підступний і небезпечний, Україна лишається однією з найзамінованіших країн світу", - наголошується у повідомленні.

Крім того, українців вкотре закликали дотримуватися життєво важливих правил - якщо побачили вибухонебезпечний чи будь-який підозрілий предмет: