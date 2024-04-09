Україна хоче виробляти боєприпаси по-новому: до чого тут розмінування

Про це заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Армія INFORM ".

"Продукти, створені після утилізації боєприпасів, повторно використовуватимуться для потреб оборони", - зазначив чиновник.

За його словами, за різними оцінками, не здетонували близько 20% випущених боєприпасів. Є технологічні рішення щодо їх утилізації, зокрема, це мобільні комплекси. Їх широко використовують у світі, особливо у країнах, де велися чи ведуться бойові дії, через що великі території залишаються замінованими.

"Сильні сторони цієї ініціативи: комплекси мобільні, пересування та утилізація - безпечні, вони дозволяють повторно використовувати отримані продукти утилізації для виробництва нових боєприпасів", - додав Джигир.

Він уточнив, що після перемоги такі комплекси дозволять зменшити навантаження на екосистему. Вони зменшують забруднення земель, водойм та повітря.

Міноборони вже опрацьовує законодавчі зміни, аби залучити до робіт такі комплекси. Пропозицію обговорили з підрозділами та організаціями, які проводять гуманітарне розмінування.