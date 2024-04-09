Україна хоче виробляти боєприпаси по-новому: до чого тут розмінування
Україна планує використовувати утилізовані снаряди, які знаходять сапери, для виробництва нових боєприпасів.
Про це заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Армія INFORM".
"Продукти, створені після утилізації боєприпасів, повторно використовуватимуться для потреб оборони", - зазначив чиновник.
За його словами, за різними оцінками, не здетонували близько 20% випущених боєприпасів. Є технологічні рішення щодо їх утилізації, зокрема, це мобільні комплекси. Їх широко використовують у світі, особливо у країнах, де велися чи ведуться бойові дії, через що великі території залишаються замінованими.
"Сильні сторони цієї ініціативи: комплекси мобільні, пересування та утилізація - безпечні, вони дозволяють повторно використовувати отримані продукти утилізації для виробництва нових боєприпасів", - додав Джигир.
Він уточнив, що після перемоги такі комплекси дозволять зменшити навантаження на екосистему. Вони зменшують забруднення земель, водойм та повітря.
Міноборони вже опрацьовує законодавчі зміни, аби залучити до робіт такі комплекси. Пропозицію обговорили з підрозділами та організаціями, які проводять гуманітарне розмінування.
Виробництво боєприпасів в Україні
Нагадаємо, українським захисникам не вистачає боєприпасів для того, щоб давати відсіч росіянам.
Як розповів прем'єр Денис Шмигаль, Україна значно просунулась у виробництві боєприпасів. У 2023 році було збільшено випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських - у 2,5 рази.
При цьому у 2024 році очікується новий пік виробництва снарядів.
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