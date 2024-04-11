Росіяни мінують аграрні поля на окупованих територіях: яка мета

Російські військові у тимчасово окупованій Херсонській області активно мінують сільськогосподарські угіддя з метою втримати анексовані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Громадян України на тимчасово окупованих територіях закликали зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільними засобами - особливо ґрунтовими дорогами.

У Центрі нацспротиву зауважують, що дані дії в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу "комбайн" для обробки полів.

"Аби втримати анексовані території ворог збільшує площу мінних полей шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на особистих земельних ділянках", - йдеться в повідомленні.

Заміновані території України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Варто зауважити, що ДСНС повідомляло про понад чверть території України, яка забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Найгірша ситуація залишається в деокупованих регіонах.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту не було.

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