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Украинцам показали, как саперы разминируют Николаевскую область: невероятные кадры

Саперы разминируют украинские территории, чтобы уберечь жизни (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Разминирование во время полномасштабной войны - работа нелегкая и опасная. Недавно в сети показали, как специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - саперы - совершают контролируемый подрыв взрывоопасных предметов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу ГСЧС Украины в Facebook рассказывает, что известно об их работе.

Что рассказали в ГСЧС

Согласно сообщению пресс-службы ГСЧС, в настоящее время продолжается разминирование одного из регионов Украины - Николаевской области.

"На видео - контролируемый подрыв взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Николаевской области", - отметили эксперты.

Уточняется, что эту работу провели саперы ГСЧС.

"Они ежедневно, шаг за шагом, очищают украинскую землю от вражеского смертоносного железа", - добавили в ведомстве.

Подрыв саперами взрывоопасных предметов - покадрово.

Пламя буквально вырывается из-под земли (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Момент взрыва (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Взрывная волна "кладет" траву на землю (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вверх поднимается дым (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Дым из черного превращается в серый и стелется по земле (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Когда дым поднимается в воздух, на земле можно увидеть следы взрывов (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Минная опасность в Украине

В Госслужбе сообщили также, что в целом в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ пиротехническими подразделениями ГСЧС было обезврежено уже более 482 тыс. взрывоопасных предметов.

"Однако враг коварен и опасен, Украина остается одной из самых заминированных стран мира", - отмечается в сообщении.

Кроме того, украинцев в который раз призвали соблюдать жизненно важные правила - если увидели взрывоопасный или любой подозрительный предмет:

  • не подходите
  • не трогайте
  • звоните 101

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем россияне минируют аграрные поля на оккупированных территориях.

Читайте также, как Украина хочет производить боеприпасы по-новому и при чем здесь разминирование.

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