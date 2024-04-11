ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри

Четвер 11 квітня 2024 19:16
UA EN RU
Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри Сапери розміновують українські території, аби вберегти життя (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Розмінування під час повномасштабної війни - робота нелегка та небезпечна. Нещодавно у мережі показали, як спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій - сапери - здійснюють контрольований підрив вибухонебезпечних предметів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку ДСНС України у Facebook розповідає, що відомо про їхню роботу.

Що розповіли у ДСНС

Згідно з повідомленням прес-служби ДСНС, нині триває розмінування одного з регіонів України - Миколаївщини.

"На відео - контрольований підрив вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Миколаївської області", - зауважили експерти.

Уточнюється, що цю роботу провели сапери ДСНС.

"Вони щоденно, крок за кроком, очищають українську землю від ворожого смертоносного залізяччя", - додали у відомстві.

Підрив саперами вибухонебезпечних предметів - покадрово.

Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри

Полум'я буквально виривається з-під землі (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри

Момент вибуху (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри

Вибухова хвиля "кладе" траву на землю (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри

Вгору піднімається дим (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри

Дим із чорного перетворюється на сірий і стелиться землею (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри

Коли дим піднімається у повітря, на землі можна побачити сліди від вибухів (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Мінна небезпека в Україні

У Держслужбі повідомили також, що в цілому в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ піротехнічними підрозділами ДСНС було знешкоджено вже понад 482 тис. вибухонебезпечних предметів.

"Однак ворог підступний і небезпечний, Україна лишається однією з найзамінованіших країн світу", - наголошується у повідомленні.

Крім того, українців вкотре закликали дотримуватися життєво важливих правил - якщо побачили вибухонебезпечний чи будь-який підозрілий предмет:

  • не підходьте
  • не чіпайте
  • телефонуйте 101

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо росіяни мінують аграрні поля на окупованих територіях.

Читайте також, як Україна хоче виробляти боєприпаси по-новому і до чого тут розмінування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Вибух Війна в Україні
NEWS
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити