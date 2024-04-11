Українцям показали, як сапери розміновують Миколаївщину: неймовірні кадри
Розмінування під час повномасштабної війни - робота нелегка та небезпечна. Нещодавно у мережі показали, як спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій - сапери - здійснюють контрольований підрив вибухонебезпечних предметів.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку ДСНС України у Facebook розповідає, що відомо про їхню роботу.
Що розповіли у ДСНС
Згідно з повідомленням прес-служби ДСНС, нині триває розмінування одного з регіонів України - Миколаївщини.
"На відео - контрольований підрив вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Миколаївської області", - зауважили експерти.
Уточнюється, що цю роботу провели сапери ДСНС.
"Вони щоденно, крок за кроком, очищають українську землю від ворожого смертоносного залізяччя", - додали у відомстві.
Підрив саперами вибухонебезпечних предметів - покадрово.
Полум'я буквально виривається з-під землі (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Момент вибуху (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Вибухова хвиля "кладе" траву на землю (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Вгору піднімається дим (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Дим із чорного перетворюється на сірий і стелиться землею (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Коли дим піднімається у повітря, на землі можна побачити сліди від вибухів (скріншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Мінна небезпека в Україні
У Держслужбі повідомили також, що в цілому в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ піротехнічними підрозділами ДСНС було знешкоджено вже понад 482 тис. вибухонебезпечних предметів.
"Однак ворог підступний і небезпечний, Україна лишається однією з найзамінованіших країн світу", - наголошується у повідомленні.
Крім того, українців вкотре закликали дотримуватися життєво важливих правил - якщо побачили вибухонебезпечний чи будь-який підозрілий предмет:
- не підходьте
- не чіпайте
- телефонуйте 101
Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо росіяни мінують аграрні поля на окупованих територіях.
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