Украинцам показали, как саперы разминируют Николаевскую область: невероятные кадры
Разминирование во время полномасштабной войны - работа нелегкая и опасная. Недавно в сети показали, как специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - саперы - совершают контролируемый подрыв взрывоопасных предметов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу ГСЧС Украины в Facebook рассказывает, что известно об их работе.
Что рассказали в ГСЧС
Согласно сообщению пресс-службы ГСЧС, в настоящее время продолжается разминирование одного из регионов Украины - Николаевской области.
"На видео - контролируемый подрыв взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Николаевской области", - отметили эксперты.
Уточняется, что эту работу провели саперы ГСЧС.
"Они ежедневно, шаг за шагом, очищают украинскую землю от вражеского смертоносного железа", - добавили в ведомстве.
Подрыв саперами взрывоопасных предметов - покадрово.
Пламя буквально вырывается из-под земли (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Момент взрыва (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Взрывная волна "кладет" траву на землю (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Вверх поднимается дым (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Дым из черного превращается в серый и стелется по земле (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Когда дым поднимается в воздух, на земле можно увидеть следы взрывов (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Минная опасность в Украине
В Госслужбе сообщили также, что в целом в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ пиротехническими подразделениями ГСЧС было обезврежено уже более 482 тыс. взрывоопасных предметов.
"Однако враг коварен и опасен, Украина остается одной из самых заминированных стран мира", - отмечается в сообщении.
Кроме того, украинцев в который раз призвали соблюдать жизненно важные правила - если увидели взрывоопасный или любой подозрительный предмет:
- не подходите
- не трогайте
- звоните 101
Напомним, ранее мы рассказывали, зачем россияне минируют аграрные поля на оккупированных территориях.
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