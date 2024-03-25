UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям показали, як канадські військові навчають наших медиків (фото)

Військові медики рятують життя наших захисників (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Канадські військові навчають українських медиків у межах цільової програми UNIFIER.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як проходить навчання українських медиків у Канаді.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Збройні сили Канади з Україною" у Facebook, портал Government of Canada (Operation UNIFIER).

Як проходить навчання українських медиків у Канаді

У Збройних силах Канади наголосили, що своєчасна медична допомога має вирішальне значення для виживання після бойового поранення.

Уточнюється, що в межах UNIFIER українських партнерів навчають:

  • стабілізації стану їхніх побратимів
  • якнайшвидшому переведенню їх на вищий рівень медичної допомоги

Крім того, у соцмережі Facebook показали сам процес - як відбувається навчання українців.

Навчання українських медиків у Канаді (фото: facebook.com/CAFwithUkraine)

Що потрібно знати про операцію UNIFIER

Операція UNIFIER відома також як Об'єднана цільова група Збройних сил Канади - Україна.

Вона є внеском ЗС Канади у безпеку нашої держави в координації зі Збройними силами України й розпочалась на тлі розпалювання росіянами війни на Сході України та анексії Криму після Революції Гідності.

UNIFIER є частиною багатонаціональної спільної комісії - більшого органу, що складається зі США, Великої Британії, Канади, Швеції, Польщі, Литви та Данії й спрямована на "реформування" українських військових.

Канадські військові, що беруть участь в операції, - з 1-го батальйону Королівського канадського полку.

В цілому канадський внесок у навчання українців здійснюють близько 200 канадських солдатів, що проводять ротацію кожні шість місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаВійна в УкраїніМедична допомога